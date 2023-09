Le notizie del giorno: Xi Jinping cambia anche il responsabile del ministro delle Finanze, dovrà affrontare i "debiti nascosti" delle amministrazioni locali. Sotto custodia Usa il soldato Travis KIng liberato da Pyongyang. La Corte d'appello turca conferma l'ergastolo per Osman Kavala. Firmato il decreto che scioglie ufficialmente la repubblica autonoma del Nagorno Karabach. La Russsia di Putin esce anche dagli Accordi di Rio sui cambiamenti climatici.

VATICANO-CINA

Il messaggio di apertura lanciato da papa Francesco alla Cina durante il viaggio in Mongolia, è stato "ben accolto" dal governo comunista di Pechino. E le autorità avrebbero già concesso all’arcivescovo di Pechino Giuseppe Li Shan il permesso di ricambiare a Hong Kong la visita compiuta dall’arcivescovo locale e prossimo cardinale mons. Stephen Chow. Lo ha dichiarato lui stesso in un’intervista all’agenzia Reuters alla vigilia del Concistoro in cui domani riceverà la porpora.

CINA

Nel mezzo della crisi immobiliare e delle altre nubi sull’economia Xi Jinping cambia anche il responsabile del ministero delle Finanze. Lan Foan, esperto di finanza pubblica, è stato nominato a capo del gruppo del Partito Comunista del Ministero delle Finanze, in sostituzione di Liu Kun, premessa per sostituirlo anche nella carica di ministro delle Finanze. Liu avrà il compito di migliorare il sistema fiscale cinese e di affrontare l’ingente “debito nascosto” determinato dai prestiti fuori bilancio delle amministrazioni locali.

COREA DEL NORD-STATI UNITI

Travis King, il soldato americano che a luglio aveva attraversato il confine intercoreano entrando in Corea del Nord, si trova sotto la custodia degli Stati Uniti dopo il suo rilascio da parte del regime recluso. Il rilascio è avvenuto attraverso un'operazione diplomatica mediata da Svezia e Cina. King è stato trasferito fuori dalla Corea del Nord attraverso il confine con la Cina e sembra essere in buone condizioni.

INDIA-CANADA

Hacker filo-indiani hanno rivendicato la responsabilità di un attacco informatico che ha temporaneamente fuori uso il sito web delle Forze armate canadesi. Il gruppo Indian Cyber Force ha condiviso su Telegram e X (precedentemente noto come Twitter) le schermate del sito web delle forze armate canadesi. Il gruppo ha dichiarato che la violazione sarebbe durata due ore.

TURCHIA

La massima corte d'appello turca ha confermato la condanna all'ergastolo per l’imprenditore e attivista Osman Kavala, annullando invece la condanna a 18 anni di carcere per altre tre persone nello stesso caso. Kavala, 65 anni, era stato condannato all'ergastolo senza condizionale nell'aprile 2022 per aver organizzato e finanziato le proteste nazionali del 2013.

ARMENIA-AZERBAIGIAN

Il presidente che era stato da poco eletto, Samvel Šakhramanyan, ha firmato il decreto di cessazione dell’esistenza della repubblica autonoma del Nagorno Karabakh a partire dal 1 gennaio 2024, sulla base della “priorità di garantire la sicurezza fisica e gli interessi vitali del popolo dell’Artsakh”, e confidando nelle trattative con l’Azerbaigian.

RUSSIA

Il governo russo ha reso operativa la decisione del presidente Vladimir Putin di uscire dalla Convenzione Unfcc, gli “Accordi di Rio” dell’Onu sui cambiamenti climatici derivante dal “Summit della Terra” del 1992, allo scopo della riduzione delle emissioni dei gas serra. L’accordo era parte fondamentale dell’adesione al Consiglio d’Europa da cui la Russia è stata esclusa a marzo 2022.