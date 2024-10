Città del Vaticano (AsiaNews) - “La missione oggi è uno scambio di doni tra Chiese, tra chi ha e chi non ha. Prima avveniva da Occidente ad Oriente, oggi tanti Paesi dell’Asia e dell’Africa donano missionari al mondo. Lo stesso concetto di periferia cambia: anche l’Europa oggi sta diventando periferia”. Lo ha detto oggi l’arcivescovo di Tokyo, Tarcisio Isao Kikuchi, intervenendo al quotidiano briefing sui lavori del Sinodo in corso in Vaticano, a poche ore dall’annuncio di papa Francesco che domenica all’Angelus l’ha inserito nella lista dei 21 nuovi cardinali che verranno creati nel prossimo concistoro fissato per l’8 dicembre.

Mons. Kikuchi - che ha 65 anni e, oltre a guidare dal 2017 l’arcidiocesi di Tokyo, dall’anno scorso è anche presidente di Caritas Internationalis - ha sottolineato come anche stavolta Francesco abbia guardato con particolare attenzione all’Asia. “È appena venuto nel nostro continente dove ha visitato tanti Paesi - ha ricordato -. Ha scelto ancora tre vescovi di diocesi asiatiche tra i nuovi cardinali. Più in generale: è il centro della missione della Chiesa che si sta spostando verso il Global South”.

Sull’esperienza della sinodalità ha spiegato che la Chiesa giapponese si sta concentrando “più sulle sue fondamenta che sulla fretta di costruire”. “Ci siamo incontrati con sacerdoti, religiosi e laici per il National Congress delle nostre 15 diocesi: lì abbiamo praticato insieme il metodo della conversazione nello Spirito. Serve anche una comune comprensione della sinodalità: non è basare tutto sul consenso. Il discernimento comune deve indicare la direzione, poi qualcuno ha il compito delle decisioni”.

Sulla sua nomina a cardinale mons. Kikuchi aveva già scritto a caldo domenica in un messaggio inviato alla sua diocesi e a tutti gli amici. “Questa nomina non è solo per me, ma è un grande onore per la Chiesa in Giappone, in particolare per l'arcidiocesi di Tokyo, e anche per Caritas Internationalis”, ha commentato.

“Sono rimasto sorpreso - ha aggiunto -. Era da molto tempo che non mi sentivo così scioccato dal profondo del cuore. Ed ero confuso. Quando penso al fatto che essere cardinale non è solo una posizione onorifica, ma che ci sono molti ruoli da svolgere come consigliere del Papa, posso solo vedere le mie mancanze”.

Nel suo messaggio Kikuchi ha sottolineato anche il fatto che insieme a lui tra i nuovi cardinali del concistoro dell’8 dicembre ci sarà anche un altro verbita, l'arcivescovo Ladislav Nemet di Belgrado, in Serbia. “È un confratello che conosco da molto tempo. L'anno prossimo la Società del Verbo Divino celebrerà il suo 150° anniversario. In questi 150 anni di storia, c'è stato un solo cardinale verbita, il card. Thomas Tien, arcivescovo di Pechino, scomparso nel 1967”. Il card. Tien fu creato cardinale da Pio XII nel 1946 e fu poi costretto all'esilio nel 1951 dopo l'avvento del regime comunista in Cina.

L’arcivescovo di Tokyo - che è anche segretario generale della Federazione delle Conferenze episcopali dell’Asia (Fabc) - ha citato infine la presenza tra i nuovi porporati del vescovo Pablo David delle Filippine, “che sarà il prossimo vicepresidente della Fabc (da gennaio 2025 accanto al nuovo presidente, il card. Felipe Neri Ferrao, arcivescovo di Goa ndr). Credo che sia una nomina che avrà un grande significato per la Fabc”.