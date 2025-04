Le notizie di oggi: si aprono in Oman i negoziati tra Teheran e Washington per un accordo sul nucleare iraniano. I funzionari di Taiwan cercano una riduzione dei dazi al 32%. Si dimette un altro giudice straniero dalla Corte suprema di Hong Kong. In Malaysia arrivano gli ultimi iPhone.

COREA DEL SUD

Il sindaco di Seoul Oh Se-hoon ha annunciato che non si candiderà alle elezioni presidenziali del 3 giugno, scrive l’agenzia di stampa Yonhap. “Per riportare l'anormale alla normalità, sarò l'acqua di adescamento, come un soldato senza gradi”, ha detto. “Provo una disperazione indescrivibile e una responsabilità infinita per l'impeachment del presidente che il nostro partito ha prodotto”, ha dichiarato dalla sede centrale del Partito del potere popolare.

TAIWAN – USA

I funzionari taiwanesi ieri hanno avviato colloqui con gli Stati Uniti nel tentativo di ridurre i dazi del 32% imposti dall’amministrazione Trump a Taiwan, tra i principali esportatori di di semiconduttori. “Entrambe le parti auspicano di condurre ulteriori consultazioni nel prossimo futuro e di costruire congiuntamente una relazione economica e commerciale solida e stabile tra Taiwan e gli Stati Uniti”, ha affermato l'Ufficio per i negoziati commerciali di Taiwan.

HONG KONG

Anche il giudice australiano Robert French si è dimesso dalla Corta suprema di Hong Kong prima della fine del suo mandato. Cina e Gran Bretagna concordarono di avere giudici stranieri non permanenti nella corte quando Londra cedette l’ex colonia a Pechino nel 1997, secondo la formula "un Paese, due sistemi". Tuttavia negli ultimi anni è aumentata la pressione cinese sulla città in seguito all’imposizione della legge sulla sicurezza nazionale.

MALAYSIA

Ieri è stato messo in vendita in Malaysia l’ultimo modello di iPhone dopo un divieto durato mesi. La commercializzazione e la vendita degli iPhone 16 erano state vietate dal governo in ottobre perché la Apple non aveva rispettato le normative secondo cui il 40% dei componenti degli smartphone deve essere realizzato con parti locali.

IRAN – USA

Cominciano oggi i colloqui tra Iran e Stati Uniti riguardo il programma nucleare iraniano. Le delegazione di Teheran è guidata dal ministro degli Esteri Abbas Araghchi, mentre da Washington è arrivato a Muscat, in Oman, Steve Witkoff, già negoziatore per i conflitti a Gaza e Israele e tra Russia e Ucraina. Secondo gli osservatori, difficilmente si raggiungerà un accordo nell'immediato.

RUSSIA

Il giornale Kommersant informa sul fatto che i cittadini della Russia stanno risparmiando sempre più sui servizi funebri, come afferma il presidente dell’Unione delle agenzie e dei crematori, Vladimir Rodkin, a fronte di una mortalità sempre più elevata a causa della guerra in Ucraina e di un continuo rincaro dei prezzi, per cui dai 500 euro del 2023 per i rituali di sepoltura si è passati a quasi 2 mila euro.

KAZAKISTAN

Al tribunale di Almaty in Kazakistan si è tenuta dopo molti rinvii la prima seduta del processo contro Temirlan Ensebek, autore del canale satirico Qaznews24, accusato di “incitamento all’odio interetnico” per aver usato nei suoi post e interventi una canzone con lessico piuttosto volgare che si rivolge ai russi etnici del Paese, composta diversi anni fa per condannare le aggressioni belliche dei russi.