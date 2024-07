di Joseph Masilamany

Designato a gennaio dal Consiglio dei governanti in una delle poche monarchie elettive al mondo, resterà in carica per cinque anni. La cerimonia stamattina nella piazza della residenza regale a Kuala Lumpur. Il premier Anwar Ibrahim: un'istituzione che garantisce uguaglianza e giustizia per tutti i cittadini malesi. Al sovrano è riconosciuto anche il compito di guida per l'islam locale.