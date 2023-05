Le notizie di oggi: nel Manipur ordine di “sparare a vista” per arginare le violenze fra gruppi etnici. Giornata di sangue in Pakistan con 16 vittime, anche sette insegnanti. Il 7 maggio i ministri degli Esteri della Lega araba pronti a normalizzare le relazioni con Damasco, isolato il Qatar. Gli incendi nel nord del Laos hanno bruciato metà dei terreni boschivi.

CINA

Il turismo interno cinese ha superato i livelli pre-pandemia durante la pausa di cinque giorni legata alla festa del Primo Maggio. Secondo il ministero del Turismo si sono registrati 274 milioni di viaggi, un dato di circa il 20% superiore rispetto al 2019 ultimo anno prima delle chiusure imposte dal Covid-19. I turisti hanno speso circa 21 miliardi di dollari, più del doppio rispetto al 2022.

INDIA

Dopo il coprifuoco, le autorità dello Stato indiano nord-orientale di Manipur hanno emesso l’ordine di “sparare a vista” in risposta alle violenze fra gruppi etnici divampati nei giorni scorsi, con danni a beni e proprietà. Il governatore Anusuiya Uikey ha disposto il ricorso alle armi, autorizzato dalla legge solo “in casi estremi”, nel tentativo di “mantenere l’ordine pubblico e la tranquillità”.

MYANMAR

A causa dei combattimenti fra militari e Forze di difesa del popolo (oltre alle milizie etniche) da gennaio ad aprile si contano 680mila nuovi sfollati interni, secondo i dati di ISP-Myanmar. Dal golpe del febbraio 2021 più di 2,6 milioni di persone hanno abbandonato le proprie case. A questo si aggiunge il continuo esodo dei Rohingya musulmani verso Bangladesh, India e Thailandia.

PAKISTAN - AFGHANISTAN

Giornata di sangue ieri in Pakistan, con 16 vittime di cui sei militari. Nel primo attacco rivendicato dal Tehrik-i-Taliban Pakistan (Ttp), soldati hanno ingaggiato uno scontro a fuoco con “terroristi” nel North Waziristan, al confine con l’Afghanistan, uccidendone tre. Nel distretto di Kurram uomini armati hanno assaltato una scuola, sette gli insegnanti uccisi appartenenti alla minoranza sciita.

SIRIA - M. ORIENTE

I ministri degli Esteri dei Paesi della Lega araba si incontreranno il 7 maggio al Cairo per discutere del ritorno della Siria - sospesa nel 2011 - e la normalizzazione dei rapporti con Bashar al-Assad, oltre a parlare del conflitto in Sudan. Alcune nazioni, come Arabia Saudita ed Egitto, hanno cambiato approccio verso Damasco, altri fra cui il Qatar restano contrari al rientro a pieno titolo.

LAOS

Gli incendi in alcune aree del nord del Laos hanno bruciato fino a metà dei terreni boschivi. I roghi hanno toccato zone collinari e remote, difficili da raggiungere per le squadre dei pompieri prive di moderne attrezzature per lo spegnimento. Il fenomeno dura da settimane ed è alimentato da un clima secco oltre la media, in particolare nelle province di Luang Prabang, Xayabury e Oudomxay.

RUSSIA

Una delle conseguenze delle sanzioni occidentali è il crollo della sicurezza stradale in Russia, dove si registra un aumento degli incidenti gravi di oltre l’80%, mancando i ricambi per le auto straniere e dovendo comprare auto russe di tecnologia antiquata. Gli esperti del settore ritengono che la situazione è destinata a peggiorare col progressivo invecchiamento del parco automobilistico.

ARMENIA - AZERBAIJAN

Si è tenuta davanti al palazzo del governo di Erevan una manifestazione di protesta, guidata da decine di parenti dei caduti nella guerra con l’Azerbaigian per il Nagorno Karabakh e le frontiere. I dimostranti hanno invocato le dimissioni del premier Nikol Pašinyan accusato di debolezza nella difesa dei territori e dei soldati, e intendono citarlo in giudizio per tradimento della patria.