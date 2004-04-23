INDONESIA

È salito a 14 morti e 84 feriti il bilancio delle vittime di una collisione ferroviaria avvenuta ieri sera a Bekasi, nei pressi della capitale indonesiana Jakarta. L’incidente, tra un affollato treno di pendolari e uno a lunga percorrenza, ha colpito in maniera particolare una carrozza riservata alle donne: tutte le vittime erano donne, schiacciate dalle lamiere. Secondo le prime ricostruzioni, il treno pendolare avrebbe colpito un taxi sui binari prima di essere investito dall’altro convoglio.

AFGHANISTAN-PAKISTAN

Attacchi con mortai e razzi lanciati dal Pakistan contro l’Afghanistan secondo quanto riferito dal governo talebano hanno causato ieri 4 morti e 70 feriti, riaccendendo le tensioni tra i due Paesi e mettendo a rischio fragili colloqui di pace. Tra i feriti ci sarebbero circa 30 studenti, donne e bambini; gli attacchi avrebbero colpito abitazioni e l’università Syed Jamaluddin Afghani nella provincia di Kunar. Il Pakistan ha respinto le accuse, definendole propaganda e sostenendo di colpire solo infrastrutture terroristiche con prove concrete. Raid aerei pakistani in territorio afghano alla fine di febbraio hanno innescato gli scontri più gravi degli ultimi anni nella regione.

IRAQ

L’imprenditore Ali Al Zaidi è stato indicato dalle forze politiche irachene come candidato di compromesso per la carica di primo ministro, nel tentativo di porre fine a mesi di stallo politico. Il principale blocco parlamentare lo ha scelto dopo lunghe trattative e divisioni interne tra l’attuale premier ad interim Mohammed Shia Al Sudani e l’ex premier Nouri Al Maliki. Il presidente iracheno Nizar Amedi ha incaricato Al Zaidi di formare un governo entro 30 giorni, che dovrà ottenere la fiducia del Parlamento.

COREA DEL NORD

Secondo un nuovo rapporto del Transitional Justice Working Group, una ong con sede a Seoul, durante la pandemia di Covid-19, le esecuzioni capitali in Corea del Nord sono aumentate drasticamente. Tra il 2020 e il 2024, almeno 153 persone sono state messe a morte o condannate alla pena capitale, contro le 44 dei cinque anni precedenti. I reati più comuni riguardavano religione, superstizione e contenuti culturali stranieri, come K-pop e K-drama. Dopo un calo tra il 2015 e il 2019 dovuto a pressioni internazionali, le esecuzioni sono tornate a crescere nel 2020 con la chiusura delle frontiere.

CAMBOGIA-CINA

Decine di cittadini cinesi, sventolando bandiere nazionali, hanno protestato davanti alla banca centrale della Cambogia per chiedere lo sblocco dei conti aperti presso una società finanziaria legata a truffe online. Alcuni manifestanti si sono scontrati con la polizia, causando almeno due feriti. I conti sulla piattaforma H-Pay risultano congelati da dicembre. L’ex presidente di Huione Group, Li Xiong, è stato estradato in Cina con accuse di frode e gioco d’azzardo. I manifestanti negano ogni coinvolgimento e chiedono la restituzione dei loro fondi.

CINA-STATI UNITI

La Cina ha annullato l’acquisto della startup locale di intelligenza artificiale Manus da parte di Meta, temendo la perdita di talenti e proprietà intellettuale verso gli Stati Uniti. La decisione evidenzia la competizione tra le due potenze nel settore tecnologico avanzato, mentre Washington limita l’accesso cinese ai chip tramite controlli alle esportazioni. L’accordo, da oltre 2 miliardi di dollari, mirava a rafforzare gli strumenti di AI di Meta. Manus aveva già trasferito la sede a Singapore per ridurre i rischi legati alle tensioni geopolitiche.

RUSSIA

Si sta preparando a Mosca un processo ad almeno dieci persone sul caso del “Forum degli Aborigeni” che unisce esperti e difensori dei diritti dei popoli minori nativi della Russia, per cui sono state effettuate perquisizioni in Jacuzia, a San Pietroburgo, nella regione dell’Altaj e nel Kuzbass in Siberia, con l’arresto di due attiviste, Daria Egereva e Natalia Leongardt che si trovano in cella d’isolamento con l’accusa di “organizzazione di attività terroristiche”.

AZERBAIGIAN-UCRAINA

Al termine della visita nella città azera di Gabala, dove ha incontrato Ilham Aliev, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha dichiarato la sua disponibilità a svolgere nuove trattative di pace trilaterali con Usa e Russia sul territorio dell’Azerbaigian, dopo quelli in Turchia e in Svizzera, e ha sottolineato l’importanza degli accordi firmati sulla sicurezza con Aliev, in quanto “per questi scopi oggi la priorità è lo sviluppo del sistema di industria bellica”.