Le notizie di oggi: ByteDance non vuole vendere TikTok. I risparmi degli indiani al minimo storico in 47 anni. Il Giappone impedirà ai turisti stranieri di fotografare il monte Fuji da alcuni aree. Si rafforzano i legami tra Russia e Sri Lanka.

INDONESIA

Il presidente eletto Prabowo Subianto ha ieri ottenuto il sostegno del partito NasDem, che però non ha specificato se farà parte della coalizione di governo. Alle elezioni il partito aveva dato il proprio appoggio a Anies Baswedan, ex governatore di Jakarta. Secondo gli esperti Prabowo riuscirà a formare una grande coalizione in modo da avere un’opposizione minima al governo.

USA – CINA

La società madre cinese di TikTok, ByteDance, ha affermato di non avere intenzione di vendere l’attività dopo che gli Stati Uniti hanno approvato una legge che potrebbe vietare l’utilizzo dell’applicazione in territorio americano, se resterà di proprietà di ByteDance. "Le notizie dei media stranieri secondo cui ByteDance venderà TikTok non sono vere", ha scritto la società in un post. Diversi governi occidentali temono che i dati raccolti dall’app possano essere utilizzati dal governo cinese.

INDIA

Secondo i dati della Reserve Bank of India, i risparmi delle famiglie indiane hanno toccato il minimo storico degli ultimi 47 anni. Il risparmio si è ridotto al 5,3% del prodotto interno lordo nel 2023, rispetto al 7,3% del 2022. Un economista ha definito questo calo “drammatico”. Nello stesso periodo si è registrato un forte aumento del debito delle famiglie, che più si indebitano, più dedicano una parte del loro reddito ai rimborsi, non riuscendo a mettere da parte i risparmi.

GIAPPONE

Le autorità di Fujikawaguchiko hanno annunciato che a partire da settimana prossima installeranno una barriera nera per impedire la vista del monte Fuji ai turisti, che, ammassandosi in alcuni aree della città, disturbando la vita dei residenti locali. Il turismo in Giappone è in forte espansione da quando sono state revocate le restrizioni alle frontiere per il covid e il governo ha lavorato per attirare visitatori.

RUSSIA - SRI LANKA

L’ambasciatrice dello Sri Lanka in Russia, Janita Lianage, ha dichiarato che il suo Paese ha intenzione di aderire all’organizzazione della Brics, per “avere la possibilità di garantire la sicurezza sia dei trasporti che della produzione, e in molti altri settori”, nel contesto di una visita in Russia del ministro della difesa e del capo del comitato di sicurezza di Colombo.

UZBEKISTAN

Il tribunale di Taškent ha messo in arresto per 15 giorni un abitante locale, per i suoi “giudizi negativi” diffusi sui social nei confronti dei vestiti tradizionali uzbeki indossati dalle modelle durante una manifestazione pubblica, e lo ha costretto a esprimere le sue scuse su tutti i siti, “chiedo a Dio di non farmi ripetere questo errore, d’ora in poi mi farò solo gli affari miei”.