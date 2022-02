Le altre notizie del giorno: l’esercito russo circonda Kiev. Il vescovo di Hong Kong chiede di pregare per l’Ucraina. All’Onu l’India si astiene dal votare la risoluzione contro l’invasione russa dell’Ucraina. Il governo ucraino chiede la mediazione di Israele nel conflitto con Mosca. Croce rossa: economia afghana sull’orlo del collasso.

UCRAINA-RUSSIA

Insieme agli altri vescovi, il metropolita di Kiev del patriarcato di Mosca Onufryj (Berezovskij) ha dato disposizione di usare le cripte e i piani inferiori delle chiese come luoghi di riparo dai bombardamenti. Analoghe indicazioni vengono dal metropolita Epifanyj (Dumenko) della Chiesa ucraina autocefala.

UCRAINA-RUSSIA

Secondo il governo ucraino sono esplosi combattimenti a Kiev tra il proprio esercito e l’invasore russo. Armati anche i civili. Capitale ucraina colpita da due missili. Il presidente ucraino Zelensky nega di aver accettato la resa. Fonti ucraine – non verificate in modo indipendente – parlano di 3,500 soldati russi uccisi e 200 fatti prigionieri.

HONG KONG-CINA

Mons. Stephen Chow ha chiesto a tutti i fedeli di pregare per l’Ucraina. Il vescovo della città ha sottolineato come la comunità cattolica cittadina sia “seriamente turbata dagli attacchi della Russia contro l’Ucraina”. Egli ha domandato “pace” e “stabilità” per il popolo ucraino.

SINGAPORE-VIETNAM

La città-Stato e Hanoi hanno siglato cinque accordi per rafforzare la cooperazione bilaterale in ambiti come difesa, commercio, economia digitale, proprietà intellettuale e politiche sociali. La firma è avvenuta a Singapore durante gli incontri tra il premier locale Lee Hsien Loong e il presidente vietnamita Nguyen Xuan Phuc.

INDIA

Insieme a Cina ed Emirati Arabi Uniti, l’India è tra i governi che si sono astenuti nel voto all’Onu per approvare una risoluzione contro l’invasione russa dell’Ucraina. La Russia è da anni il primo fornitori di armi di Delhi, che con una posizione ambigua – simile a quella cinese – ha chiesto il ritorno alla diplomazia per risolvere la crisi.

ISRAELE

Il presidente ucraino Zelensky ha domandato ieri al premier israeliano Naftali Bennett di mediare per porre fine all’attacco russo all’Ucraina. Lo ha dichiarato l’ambasciatore di Kiev in Israele. Nel campo occidentale, l’esecutivo israeliano è tra i pochissimi che non ha preso una posizione netta contro l’aggressione della Russia all’Ucraina.

AFGHANISTAN

La paralisi del sistema bancario spinge l’economia afghana sull’orlo del collasso. È la denuncia fatta dalla Croce rossa, secondo cui la situazione ostacola gli sforzi internazionali per far arrivare aiuti finanziari al Paese, stremato da decenni di guerra e dal ritorno al potere dei talebani a fine agosto.