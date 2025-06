Le notizie di oggi: la Thailandia sta criminalizzando il settore della cannabis. A Singapore aumentano i casi di allergia alimentare tra i bambini. La Corea del Nord ha inaugurato la grande zona turistica di Wonsan Kalma sulla costa orientale. In India due morti e dieci dispersi per la caduta di un minibus di pellegrini nel fiume Alaknanda, nell'Uttarakhand.

IRAN

I media iraniani hanno riferito che almeno 26 persone sono state arrestate nella provincia sud-occidentale del Khuzestan con l'accusa di collaborare con Israele, due giorni dopo la fine del conflitto. Le unità di intelligence affiliate ai Guardiani della Rivoluzione hanno fermato i sospettati con l’accusa di aver agito come "agenti o partecipanti inconsapevoli nella recente guerra imposta dal regime sionista". Gli arresti seguono le dichiarazioni del Capo di Stato Maggiore israeliano Eyal Zamir, che aveva rivelato che “unità di commando terrestre” hanno operato all’interno del territorio iraniano durante la guerra. Intanto a Gaza almeno 90 palestinesi sono stati uccisi in bombardamenti israeliani e sparatorie nei contestati centri di distribuzione degli aiuti nelle ultime 24 ore.

THAILANDIA

Il governo della Thailandia sta procedendo verso il ritorno alla criminalizzazione della cannabis, gettando nell'incertezza un settore che, da quando la sostanza era stata rimossa dalla lista delle droghe narcotiche nel 2022, era cresciuto fino a valere oltre un miliardo di dollari. L'iniziativa di imporre nuovi controlli sull'uso ricreativo della cannabis arriva mentre il governo è in bilico per il ritiro del sostegno da parte del partito Bhumjaithai. A giorni sarà obbligatoria la prescrizione medica per qualsiasi acquisto al dettaglio.

SINGAPORE

Un studio clinico mira a rispondere a domande sull'impatto delle allergie alimentari tra i bambini di Singapore. Si registra un costante aumento dei casi di allergia alimentare pediatrica (60% tra 2022 e 2024) osservati nelle cliniche del National University Hospital (NUH) e del KK Women's and Children's Hospital (KKH). Mentre questo può riflettere una crescente consapevolezza e preoccupazione tra i genitori (così come in tutto il mondo), evidenzia l'allergia alimentare come condizione emergente a Singapore.

COREA DEL NORD

La Corea del Nord ha completato la costruzione di una vasta zona turistica sulla sua costa orientale, in quello che rappresenta un progetto chiave promosso da anni dal leader Kim Jong Un per incentivare il turismo. La cerimonia inaugurale dell’area di Wonsan Kalma, che potrebbe ospitare circa 20mila visitatori. Kim Jong Un ha dichiarato che il Paese costruirà rapidamente altre zone turistiche su larga scala. Il progetto di di Wonsan è stato sviluppato dopo l'annuncio, avvenuto nel 2014.

INDIA

Un veicolo con a bordo pellegrini è precipitato nel fiume Alaknanda, in Uttarakhand, provocando due morti e dieci dispersi. Nel veicolo, al momento dell’incidente, si trovavano 20 persone, compreso l’autista. Otto dei viaggiatori sono invece rimasti feriti, dopo che il minibus su cui viaggiavano è caduto in un profondo dirupo nella valle del fiume Alaknanda, nel distretto di Rudraprayag, nello stato indiano dell’Uttarakhand, noto per le mete di pellegrinaggio indù.

RUSSIA

Diventa sempre più grave la carenza di personale sanitario a San Pietroburgo, dove secondo Rosbalt servono almeno 8.800 medici di varia specialità, e in generale ci sono 20 mila posti vacanti nelle strutture della metropoli, nonostante gli stipendi medi siano aumentati nell’ultimo anno del 14%, fino a 85 mila rubli mensili (più di 800 euro), 120 mila per i primari.

AZERBAIGIAN

Secondo un’analisi degli specialisti di Zerkalo.az, il 90% degli imprenditori in Azerbaigian sono titolari di piccole imprese, che alla minima crisi sono costretti a chiudere o cercare di evitare la pressione fiscale, finendo spesso in una “zona grigia” dell’economia, ma potrebbero giocare un ruolo decisivo se ottenessero i necessari aiuti dallo Stato, come in effetti propone il ministro delle finanze Sakhil Babaev, senza però riuscire a far passare le riforme.