Le notizie di oggi: il terremoto nelle Filippine ha innalzato il fondale marino. Siglati accordi tra Regno Unito e Giappone per investimenti da 18 miliardi di sterline. Taiwan ha lanciato un sito web per incoraggiare cittadini della Repubblica popolare cinese a fornire informazioni di intelligence. Inaugurato nel Kerala programma di mobilità pubblica gratuita per donne e persone trans.

IRAN - STATI UNITI - PAKISTAN

Funzionari Usa e iraniani hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per porre fine al conflitto e riaprire lo Stretto di Hormuz. L'annuncio ha fatto crollare i prezzi del petrolio, ma lascia il destino del programma nucleare di Teheran in sospeso. Shehbaz Sharif, primo ministro pakistano, il cui Paese ha svolto il ruolo di mediatore, aveva annunciato l'accordo nelle prime ore di oggi. La firma ufficiale del memorandum è prevista per venerdì in Svizzera, mentre i termini precisi non sono stati resi noti. Sharif ha dichiarato che il patto prevede “la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, compreso il Libano”.

FILIPPINE

Il devastante terremoto nelle Filippine che ha raggiunto 7,8 di magnitudo a Sud dell'isola di Mindanao - almeno 61 le persone morte - ha provocato un innalzamento del fondale marino fino a due metri, mettendo a nudo coralli e danneggiando la fauna marina. I residenti locali hanno segnalato per primi il fenomeno geologico noto come “innalzamento costiero”, due giorni dopo il terremoto, che in alcuni punti ha ampliato la linea di costa fino a 200 metri.

GIAPPONE - REGNO UNITO

Regno Unito e Giappone hanno siglano un accordo per investimenti da 18 miliardi di sterline. Aziende giapponesi investiranno oltre 9 miliardi di sterline nelle infrastrutture e nei servizi finanziari del Regno Unito e fino a 9 miliardi di sterline nell'eolico offshore britannico, in un progetto che dovrebbe creare decine di migliaia di posti di lavoro. L'ha annunciato Downing Street in occasione dell'incontro a Londra tra il primo ministro Keir Srarmer e la sua omologa giapponese Sanae Takaichi.

TAIWAN - CINA

Taiwan ha lanciato un sito web per incoraggiare i cittadini cinesi a fornire informazioni di intelligence, affermando di offrire un canale sicuro alle persone stanche del sistema e desiderose di cambiamento. Taiwan e la Cina si spiano da tempo e Taiwan, in particolare, ha segnalato un aumento dei casi di spionaggio cinese. La stessa Cina aveva messo in atto tattiche simili: un indirizzo e-mail nel 2024 per segnalare reati commessi dai “separatisti” di Taiwan.

INDIA

ll governo del Kerala ha lanciato il programma “Priyadarshini”, che garantisce la gratuità dei viaggi a tutte le donne e alle persone trans su tutti gli autobus di linea gestiti dalla Kerala State Road Transport Corporation (KSRTC). Il primo ministro V.D. Satheesan, mantenendo una promessa elettorale, ha inaugurato il progetto presso la stazione centrale degli autobus di Thampanoor. Il viaggio inaugurale è stato effettuato interamente da un equipaggio composto da donne.

KAZAKISTAN

Il mercato del lavoro kazako sta lentamente migliorando, ma il ritmo dei progressi varia a seconda delle regioni. Negli ultimi 15 anni, il tasso di disoccupazione nazionale è sceso dal 5,5% al ​​4,5%, dati relativi al primo trimestre del 2026. Tuttavia, nelle aree urbane il tasso è diminuito dal 5,9% al 4,5%, e nelle aree rurali dal 5,1% al 4,6%, secondo Energyprom.kz. Le donne continuano a essere svantaggiate rispetto agli uomini nel lavoro, con una disoccupazione del 5 contro 4%.

RUSSIA

L'app store russa RuStore, preinstallata sugli smartphone venduti nel Paese, raccoglie segretamente dati sugli utenti e sulla loro attività. È quanto emerso da una ricerca condotta da un programmatore noto come zarazaex, che in precedenza aveva de-compilato il file Apk dell'app di messaggistica statale Max. Secondo i dati raccolti, RuStore registra regolarmente la posizione del dispositivo utilizzando tre metodi simultanei: Gps, rete mobile e identificativi delle stazioni base vicine, memorizzando i dati e associandoli a uno specifico utente.