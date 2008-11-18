Le notizie di oggi: Washington sospende sanzioni su petrolio iraniano mentre Teheran apre a passaggio navi giapponesi nello stretto di Hormuz. Unidici morti e decine di ferite in un incendio in fabbrica a Daejeon in Corea del Sud. I ghiacciai dell'Himalaya si stanno sciogliendo a velocità doppia rispetto al 2000. Hong Kong arretra ancora nell'indice globale della felicità.

IRAN-STATI UNITI-ISOLE MAURITIUS

L’Iran ha lanciato due missili balistici a raggio intermedio contro l’isola di Diego Garcia, che ospita una base militare congiunta di Stati Uniti e Regno Unito nell’Oceano Indiano. Il Wall Street Journal, citando diverse fonti, riferisce che nessuno dei missili ha colpito l’obiettivo. Diego Garcia – che si trova a circa 3.800 km di distanza dalle coste iraniane – è una delle Isole Chagos che sono al centro dell’accordo siglato l’anno scorso tra il Regno Unito e le Mauritius, che prevede il trasferimento della sovranità sull’arcipelago da parte dell’ex potenza coloniale pur mantenendo la base militare anglo-statunitense.

GUERRA E PETROLIO

L’amministrazione Trump ha sospeso per 30 giorni le sanzioni sull’acquisto di petrolio iraniano in un ulteriore tentativo di contenere i prezzi del petrolio. La deroga porterà circa 140 milioni di barili di petrolio sui mercati globali e contribuirà ad alleviare la pressione sull’approvvigionamento energetico. Teheran intanto sarebbe pronta a consentire alle navi legate al Giappone di transitare nello Stretto di Hormuz, via marittima da cui passa circa il 90% del petrolio importato dal Giappone. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi in un’intervista all’agenzia coreana Yonhap. Le forniture potrebbero arrivare in Asia entro tre o quattro giorni e raggiungere il mercato dopo essere state raffinate nell’arco di circa un mese e mezzo.

COREA DEL SUD

Almeno 11 persone sono morte in un vasto incendio scoppiato in un impianto di componenti automobilistici nella città di Daejeon, in Corea del Sud. Altre tre persone risultano disperse e almeno 59 sono rimaste ferite nell’esplosione, tra cui due vigili del fuoco. Al momento dell’incendio, segnalato intorno alle 13 di ieri, all’interno dell’impianto si trovavano circa 170 lavoratori. I vigili del fuoco hanno faticato a lungo a entrare nella struttura a causa del rischio di crollo. A complicare le operazioni di spegnimento durate più di dieci ore è stata anche la presenza di circa 200 chilogrammi di sodio all’interno dell’edificio.

INDIA

Il ritmo con cui i ghiacciai si stanno sciogliendo nell’area dell’Himalaya è raddoppiato dal 2000, secondo un nuovo rapporto dell’International Centre for Integrated Mountain Development. Il rapporto evidenzia che l’ultimo decennio ha registrato un aumento della frequenza di anni con scioglimenti estremi, accrescendo i rischi di inondazioni catastrofiche e di insicurezza idrica a lungo termine per una regione che ospita miliardi di persone.

HONG KONG

Hong Kong è scesa alla posizione più bassa di sempre nel World Happiness Report, calando per il sesto anno consecutivo fino al 90° posto su 147 territori. La città è scesa dall’88° al 90° posto nell’ultima classifica. La Cina si è classificata al 65° posto, Taiwan al 26° e Singapore al 36°. Ai primi posti della classifica si trovano Finlandia, Islanda e Danimarca, mentre i livelli di felicità più bassi sono stati registrati in Malawi, Sierra Leone e Afghanistan. Basato su un sondaggio condotto da Gallup, lo studio chiede a circa 1.000 persone in ciascun Paese di valutare la propria vita nel complesso in una scala da 0 a 10, incrociando poi il risultato con variabili quali PIL pro capite, aspettativa di vita e sostegno sociale.

RUSSIA

Secondo il Financial Times la Russia ha inviato due petroliere con carico di petrolio e carburanti verso Cuba, nonostante l’embargo energetico deciso dal presidente Usa Donald Trump, la Sea Horse che naviga sotto bandiera di Hong Kong con 27 mila tonnellate di gas, e la Anatolij Kolodkin a bandiera russa con circa 100 mila tonnellate di greggio, l’equivalente di 725 mila barili di petrolio Urals, che dovrebbero arrivare a Cuba entro l’inizio di aprile.

BIELORUSSIA

La Bielorussia ha espulso due sacerdoti cattolici polacchi, Adam Straczinski e Pavel Kruczek, che da molti anni svolgevano il proprio ministero nella diocesi di Pinsk della regione di Brest, lasciando sei parrocchie senza il proprio pastore, non essendo stato ottenuto l’accordo con le autorità statali per il prolungamento del loro permesso di soggiorno per “attività religiose”. Il vescovo Antonij Demjanko ha invitato a “pregare per le vocazioni sacerdotali in Bielorussia”.