IRAQ

Da Riyadh al Libano, passando per la Russia e gli Stati Uniti, è unanime il cordoglio per la “strage” al matrimonio cristiano a Qaraqosh. Un rogo nella sala provocato dai fuochi artificiali ha causato almeno 115 morti e oltre 500 feriti. Il premier iracheno Mohamed Shia al-Sudani ha dichiarato tre giorni di lutto nazionale, mentre si susseguono i funerali delle vittime. I sopravvissuti raccontano di temperature infernali, mancanza di porte di sicurezza e ustioni gravi per molti dei feriti.

ARMENIA - AZERBAIGIAN

È stato arrestato dai soldati azeri, sul posto di frontiera di Lačin, l’ex-ministro di Stato del Nagorno Karabakh Ruben Vardanyan, oligarca e “filantropo” filo-russo, mentre cercava di andare nella città di Goris in Armenia. Trasferito a Baku dalle forze di reazione immediata dell’Azerbaigian, egli è stato consegnato “agli organi statali” per decidere del suo destino.Intanto sono oltre 50mila gli armeni che hanno abbandonato l’enclave, su una popolazione originaria di 120mila.

SINGAPORE

Singapore è salita di due posizioni - al 5° posto - del Global Innovation Index (Gii), prima nazione della regione Sud-est asiatico, Asia orientale e Oceania (Seao). La classifica prende in esame le economie più innovative, attraverso 80 indicatori per monitorare le tendenze e i progressi di 132 economie globali. Singapore continua a primeggiare in 11 degli 80 indicatori, tra cui efficacia del governo, accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e il capitale di rischio.

PAKISTAN

Più di 56mila scuole chiuderanno per il resto della settimana, nel tentativo di frenare un’escalation di casi di congiuntivite, almeno 357mila dall’inizio dell’anno. Milioni di studenti rimarranno a casa dopo che il Punjab, la provincia più popolosa del Pakistan, ha annunciato un blocco generale delle lezioni. La disposizione, spiega il dipartimento dell’istruzione, intende “proteggere” la popolazione.

TIBET - CINA

Le autorità cinesi hanno arrestato per la seconda volta Tsultrim, un tibetano del comune di Tsaruma, nella contea di Kyungchu di Ngaba, perché possedeva all’interno del suo cellulare una foto del Dalai Lama (considerato un atto di “separatismo” da Pechino). Il fermo risale a febbraio, cui è seguita una detenzione cautelare fino ad aprile sfociata poi nella condanna a due anni di carcere

COREA DEL NORD

Invidiando forze straniere che dispongono di sottomarini, Kim Jong-un ha imposto a ogni cittadino nelle missioni diplomatiche all’estero di “donare” 100 dollari a un fondo per la costruzione proprio di sottomarini e navi da guerra “all’avanguardia”. Si tratta del primo ordine del giorno imposto dal dittatore nord-coreano al ritorno dal viaggio in Russia, in cui ha visitato strutture militari. Al contempo ha adottato un emendamento costituzionale per rafforzare le ambizioni di forza nucleare.

RUSSIA

Mosca sta cercando di rientrare nel Consiglio per i diritti umani dell’Onu, da dove è stata esclusa un anno e mezzo fa dopo l’invasione dell’Ucraina, per evitare che esso diventi “uno strumento al servizio delle mire politiche di alcuni Paesi”. Attualmente sta proponendo ai membri più poveri forniture di grano e di armi, per ottenere il sostegno alle votazioni del prossimo 10 ottobre.

UZBEKISTAN

Il ministero dell’Industria e del commercio di Taškent ha firmato un accordo con la cinese Byd 26 per la produzione comune di automobili elettriche e ibride da effettuare in Uzbekistan tramite la Uzavtosanoat. La prima fase è di 50mila auto, che a regime dovrebbe arrivare a produrne 300mila all’anno, diventando leader nel campo delle auto elettriche al di fuori della Cina.