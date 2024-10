Le notizie del giorno: il primo ministro della Malaysia è in visita a Dhaka. Il tasso di approvazione del nuovo governo giapponese è il più basso mai registrato all'inizio di un mandato. Le alluvioni in Thailandia colpiscono anche gli elefanti. Cina e Corea del Sud hanno evacuato i propri cittadini (compresi coloro originari di Taiwan) dal Libano.

PAKISTAN

Nella capitale del Pakistan, Islamabad, ieri si sono registrati scontri tra la polizia e i sostenitori dell’ex primo ministro Imran Khan, in carcere da oltre un anno. Diversi manifestanti, scesi in piazza per protestare ancora una volta contro l’attuale governo, sono stati arrestati. La città è in stato di massima allerta a causa di una serie di eventi diplomatici previsti nei prossimi giorni, tra cui la visita – la prima dal 2015 – del ministro degli Esteri indiano S. Jaishankar e una riunione della Shanghai Cooperation Organisation.

MALAYSIA – BANGLADESH

Il primo ministro della Malaysia, Anwar Ibrahim, in visita a Dhaka, in Bangladesh, ha annunciato l’intenzione di accogliere 18mila lavoratori bangladesi che non avevano rispettato una scadenza di assunzione a maggio di quest’anno. Quella del premier malaysiano è la prima visita di un capo di Stato in Bangladesh da quando è stato formato il governo provvisorio guidato dal premio Nobel Muhammad Yunus. I due hanno discusso anche del rimpatrio dei Rohingya in Myanmar.

GIAPPONE

Nei giorni scorsi il tasso di approvazione del nuovo primo ministro giapponese Shigeru Ishiba ha raggiunto il 51% in un sondaggio Nikkei-TV Tokyo, il più basso dal 2002. Fumio Kishida aveva avuto un indice di gradimento iniziale del 59%. L’indagine ha inoltre sottolineato che i commenti critici nei confronti del nuovo esecutivo sono stati maggiori rispetto a quelli favorevoli, con il 44% contro il 32%.

THAILANDIA

La città di Chiang Mai, nel nord della Thailandia, è stata sommersa dalle acque a causa delle piogge monsoniche. Il fiume Ping ieri ha raggiunto il livello più alto mai registrato. Tra i siti più colpiti c’è anche l’Elephant Nature Park, un luogo che ospita elefanti un tempo maltrattati. Alcuni sono annegati, ma secondo le autorità 117 sono stati portati in salvo.

ISRAELE – LIBANO

Con l’intensificarsi degli attacchi israeliani contro il Libano, diversi Paesi hanno annunciato l’evacuazione dei propri cittadini, tra cui la Cina, che ha fatto uscire 200 persone residenti anche a Hong Kong e Taiwan, e la Corea del Sud, che ha evacuato un centinaio di persone con velivoli militari. Un recente attacco israeliano sul campo di Beddawi, nel Libano settentrionale, ha ucciso un ufficiale militare di Hamas, la moglie e le due figlie, mentre sono 2mila le persone uccise finora in tutto il Libano.

RUSSIA

Le autorità russe pianificano un investimento di 95 miliardi di rubli, quasi un miliardo di euro, per isolare il “Runet”, la rete internet patriottica, e propagandare in rete i “valori morali e spirituali” negli anni 2025-2027, quando si intende affermare la “sovranità di rete”. 60 miliardi daranno dedicati alla lotta contro i servizi Vpn, gli altri allo sviluppo dei valori.

KIRGHIZISTAN - RUSSIA

Il primo ministro del Kirghizistan, Akylbek Žaparov, è intervenuto per difendere i diritti dei migranti in Russia, a fronte di nuovi respingimenti e conseguenti affollamenti alle stazioni ferroviarie e negli aeroporti russi, affermando che “tutti i cittadini dell’Unione economica eurasiatica devono avere parità di trattamento in tutti gli Stati membri” e nella stessa Russia.