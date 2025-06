Le notizie di oggi: donna birmana è stata arrestata per aver celebrato su Facebook il compleanno di Aung San Suu Kyi. In Cina oltre 80mila persone in fuga per le gravi inondazioni nel sud-ovest. Hanoi abolirà la pena di morte per otto reati, risparmiando la vita a un magnate accusato di maxi frode. Dopo 40 anni un astronauta indiano torna nello spazio.

GAZA - IRAN - ISRAELE

Netanyahu parla di una “vittoria storica” contro l’Iran, nonostante un rapporto dell’intelligence statunitense sostenga che gli attacchi americani hanno solo ritardato di mesi il programma nucleare di Teheran. Iran e Israele hanno concordato ieri un cessate il fuoco, ponendo fine a 12 giorni di attacchi reciproci, dopo che Trump era intervenuto nel fine settimana con bombe anti-bunker. A Gaza non si è mai fermata la carneficina quotidiana nei pressi dei punti di distribuzione degli aiuti della controversa Gaza Humanitarian Foundation (GHF), definita dall'UNRWA “trappola mortale”: secondo fonti sanitarie palestinesi sarebbero 870 i palestinesi uccisi a Gaza durante le giornate della guerra tra Israele e l’Iran. Ieri anche 7 soldati israeliani sono morti a Khan Yunis nell'esplosione di un ordigno al passaggio del veicolo su cui viaggiavano.

MYANMAR

Una donna birmana è stata arrestata dalla giunta militare per aver “diffuso propaganda” ed è detenuta a causa di un post su Facebook in cui celebrava l’80esimo compleanno della leader democratica incarcerata Aung San Suu Kyi. Simbolo del decennale processo di democratizzazione del Myanmar, sta scontando una pena di 27 anni per accuse che i gruppi per i diritti umani definiscono inventate e il 19 giugno ha compiuto gli anni dietro le sbarre.

VIETNAM

Il Vietnam abolirà la pena di morte per otto reati a partire dal prossimo mese, tra cui malversazione e attività mirate a rovesciare il governo, ha annunciato il parlamento, risparmiando così la vita a Truong My Lan, magnate coinvolta in una frode da 12 miliardi di dollari. L’Assemblea Nazionale, l’organo legislativo del Paese, ha ratificato all’unanimità la modifica al Codice Penale per abolire la pena capitale per questi reati.

CINA

Inondazioni nel sud-ovest della Cina - specialmente nella provincia di Guizhou - hanno costretto oltre 80mila persone ad abbandonare le proprie case, mentre il crollo di un ponte ha reso necessario il salvataggio di un camionista rimasto sospeso nel vuoto. La Cina sta affrontando un’estate di condizioni meteorologiche estreme, con ondate di calore che colpiscono vaste aree del Paese, mentre forti piogge si abbattono su altre regioni.

INDIA

Il Group Captain dell’Aeronautica Militare Indiana, Shubhanshu Shukla, ha pilotato il veicolo spaziale Dragon di SpaceX, lanciato per la tanto attesa missione Axiom 4 diretta alla Stazione Spaziale Internazionale. Il decollo è avvenuto alle 12:01 di mercoledì 25 giugno, dopo diversi rinvii. Shukla è il primo astronauta indiano nello spazio negli ultimi 40 anni, dopo il celebre astronauta Rakesh Sharma. Sharma trascorse otto giorni in orbita nel 1984 a bordo della stazione spaziale Salyut-7 dell’allora Unione Sovietica.

GEORGIA

Il tribunale di Tbilisi ha condannato a 7 mesi di reclusione il leader del partito di opposizione Girči e uno dei capi della “Coalizione per i cambiamenti”, Zurab Džaparidze, per essersi rifiutato di presentarsi davanti alla commissione parlamentare di indagine sulle “illegalità del precedente regime”, e per 2 anni non potrà assumere incarichi statali, saltando quindi le prossime elezioni amministrative di ottobre.

TURKMENISTAN

Circa 50 Stati si sono rivolti al Turkmenistan con la richiesta di aiutare il passaggio dei propri cittadini che cercano di uscire dall’Iran, come ha comunicato il ministero degli esteri dei Ašgabat, e già sono stati accolti oltre duemila cittadini dell’Asia centrale, Russia, Corea, Emirati, Arabia Saudita, Oman, Bahrein, Qatar, Kuwait, Germania, Svizzera, Danimarca e altri.