di Shafique Khokhar

Arosa Azam, 26 anni, laureata in ingegneria elettronica, si ipira alla figura del diplomatico Samuel Martin Burke. Il successo dopo quattro tentativi e sette anni di studio. La sua storia è stata celebrata dall'arcidiocesi di Karachi come simbolo di speranza per i giovani delle minoranze, per ribadire l’importanza della rappresentanza nelle istituzioni governative.

Karachi (AsiaNews) - Un cammino intrapreso ispirandosi alla vita di Samuel Martin Burke (1906-2010), diplomatico cristiano dedito politica estera del Pakistan. È la storia di Aroosa Azam, 26enne di Karachi, che lo scorso dicembre è stata l’unica ragazza cristiana a superare dopo quattro tentativi l’esame Central Superior Services (CSS), che permette di diventare funzionari per il governo federale. Ieri, durante un evento organizzato dalla Commissione cattolica per la giustizia e la pace (CCJP) e la Commissione cattolica per il dialogo interreligioso e l'ecumenismo (CCIDE) dell’arcidiocesi di Karachi il suo risultato professionale è stato celebrato.

Il CSS è noto come un esame altamente competitivo condotto dalla Federal Public Service Commission (FPSC) per l'assunzione negli organi statali. Nella tornata del suo test, erano 104 i posti vacanti messi a disposizione; di questi cinque erano riservati per una quota di minoranza. Lei è stata l’unica ragazza cristiana a superare l’esame federale. Si tratta di una porta d'accesso a prestigiose posizioni governative, con un rigoroso processo di selezione progettato per valutare le capacità intellettuali, le qualità di leadership e la conoscenza dei candidati.

Aroosa Azam ha affermato di aver dedicato sette anni della sua vita alla studio per arrivare a questo giorno. Anche se le sfide sono state molte, la fede in Dio e il sostegno della famiglia e degli amici l'hanno motivata a portare avanti il suo sogno. Nel corso del suo intervento, la giovane ha raccontato che, dopo l'annuncio dei candidati prescelti, ha visto il suo nome nella lista e ha scelto il servizio nel ministero degli Esteri, nel settore della diplomazia del Pakistan.

La giovane, laureata in ingegneria elettronica presso l'università NED di Karachi, ha anche raccontato di aver studiato in scuole e collegi cattolici che le hanno permesso di sviluppare la sua personalità, trasmettendole la dedizione nel servire l'umanità. Il desiderio di presentarsi a questo esame derivava anzitutto da lei stessa, ma è stato fondamentale il supporto della sua famiglia e in particolare suo padre, Azam Mairaj, che ha scritto diversi libri sulle lotte degli eroi delle minoranze per proteggere e servire il Pakistan. “Così io sarò l'artefice della stessa lotta e dello stesso spirito di servire il mio Paese, il Pakistan”, ha detto Aroosa Azam.

P. Shahzad Arshad, direttore del CCJP, ha espresso l’orgoglio per i risultati di Aroosa Azam, auspicando che molti altri ragazzi e ragazze cristiani si presentino a questo esame per diventare persone veramente dedite al servizio e al sacrificio per il Paese. Anche il prof. Asghar Dashti, studioso musulmano, si è congratulato con l'intera comunità cristiana per il successo di della 26enne, e ha sottolineato quanto lei stia portando avanti lo stesso spirito di suo padre, Azam Mairaj, che ha fatto sentire la voce degli eroi cristiani che erano nascosti e nessuno conosceva, scrivendo le loro storie di successo rendendole pubbliche.

Durante l'evento è stato invitato anche un gruppo di leader religiosi, avvocati, medici, insegnanti, suore e giovani, affinché potessero ascoltare la sua testimonianza di successo per trarne motivazione personale e per la comunità. Tra essi, Herschele Christopher ha sottolineato la necessità per la comunità cristiana di perseguire attivamente le carriere nelle istituzioni governative, in particolare attraverso esami competitivi come il CSS. Ha sottolineato che una rappresentanza significativa può essere raggiunta solo quando i giovani superano i ruoli tradizionali ed entrano nelle posizioni politiche e amministrative del Pakistan.