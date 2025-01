Kathmandu (AsiaNews) - Autorità, colleghi e semplici cittadini hanno riservato oggi un’accoglienza da eroe allo scalatore nepalese Mingma G al momento dello sbarco all’aeroporto internazionale Tribhuvan di Kathmandu, rientrato nel Paese dopo aver conseguito un nuovo record. La leggenda asiatica dell’alpinismo ha infatti raggiunto la cima di tutte e sette le vette più elevate di ciascun continente, dall’Europa all’Africa passando per le Americhe. Ghirlande e fiori ornamentali sono alcuni fra i doni ricevuti al suo arrivo, per uno sportivo che - in passato - ha scalato più volte gli ottomila della catena dell’Himalaya, la “palestra di casa” per lo sportivo nato e cresciuto fra le vette più alte del pianeta e che ha raggiunto con tecniche diverse.

Mingma G, nato e cresciuto nella Rolwaling Valley a 4.200 m di altitudine, il 27 dicembre 2024 ha completato le sue sette vette in altrettanti continenti. Ha scalato l’Everest (8.848 m) in Asia per sei volte (2007, 2010, 2011, 2012, 2016 e 2022); il Kilimanjaro (5.895 m) in Africa nel 2019; l’Elbrus (5.642 m) nel Caucaso - considerato in Europa secondo le convenzioni geografiche - nel 2019 e nel 2024; il Denali (6.190 m) in Nord America nel 2024; il Puncak Jaya (4.884m) in Oceania in 2024; il Vinson Massif (4,892m) in Antartide sempre nel 2024, così come l’Aconcagua (6.962m) in Sud America. Insieme a lui, anche i compagni di cordata cinesi Zhang Jian e Gu Xuming hanno completato l’ascesa delle sette vette.

Nell’ottobre 2024 Mingma G è diventato il primo nepalese a completare tutti e 14 gli 8mila senza l’ausilio dell’ossigeno. Lo sportivo nepalese ha scalato: sei volte l’Everest; cinque volte il K2; il Kanchenjunga due volte; il Lhotse una volta; il Makalu due volte; il Cho Oyu due volte; il Dhaulagiri due volte; il Manaslu sette volte; il Nanga Parbat nel 2017; l’Annapurna due volte; il Gasherbrum I una volta; il Broad Peak due volte; il Gasherbrum II una volta e lo Shishapangma.

La vetta del Nanga Parbat raggiunta da Mingma G nel 2017 è stata anche la prima volta di uno scalatore nella stagione autunnale. Egli è anche stato uno dei 10 alpinisti nepalesi e il leader della sua squadra per la prima scalata invernale del K2. Nel 2024 ha anche raggiunto il Polo Sud con gli sci, uno fra i pochi connazionali ad aver conseguito il traguardo per lo sportivo che è anche una guida certificata dell’Unione internazionale delle associazioni di guide di montagna (Ifmgha).

Oltre al suo più importante scalatore, il Nepal può festeggiare in questi giorni anche un altro traguardo significativo: secondo i dati della Annapurna Conservation Area Project (Acap), la regione - celebre destinazione turistica globale per il trekking e l’avventura - ha tagliato la quota record di 244.045 turisti e visitatori nel 2024, segnando il dato più elevato da che è iniziato il conteggio delle presenze. Sul totale, 132.094 provenivano dall’Asia meridionale, gli altri 111.951 da altri Paesi. Questo traguardo supera il precedente massimo di 191.558 visitatori del 2023 e riflette una forte ripresa dalla pandemia Covid-19, che aveva drasticamente ridotto gli arrivi.

Il responsabile Acap Rabin Kadariya ha sottolineato l’importanza di questa rinascita, affermando che il 2024 “non solo ha segnato una ripresa del turismo, ma ha anche stabilito un nuovo punto di riferimento con una crescita sostanziale degli arrivi”. Il trekking del Circuito dell’Annapurna, con destinazioni iconiche come il Campo Base, il Picco Mardi, il Lago Tilicho a Manang, il Passo Thorong La, l’Alto Mustang, Muktinath e il Ghodepani di Myagdi “continua ad affascinare i visitatori nazionali e internazionali”. Oltre a essere fra le 10 destinazioni globali più visitate secondo le guide turistiche, la regione è entrata nella lista 2023 Cnn dei migliori 23 siti al mondo per i viaggi e l’avventura.