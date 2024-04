di Nirmala Carvalho

In occasione dell'inizio delle votazioni nello Stato meridionale, la Chiesa locale ha affermato di trovarsi in difficoltà nell'attuazione dei propri programmi sociali. L'attuale situazione era iniziata nel 2022, a seguito delle proteste per la costruzione del porto da parta del gruppo Adani.

Thiruvananthapuram (AsiaNews) - La sospensione della licenza per ricevere fondi dall’estero continua a creare problemi alla Chiesa indiana. Mons. Thomas J. Netto, arcivescovo di Thiruvananthapuram, nello Stato meridionale del Kerala, in una lettera inviata a tutte le parrocchie della diocesi il 21 aprile, ha spiegato i problemi relativi alle fonti di finanziamento.

L’arcivescovo ha sottolineato che ogni anno per la formazione dei sacerdoti, le cure del clero anziano e diverse altre iniziative, la Chiesa locale spende circa 20 milioni di rupie all’anno.

“Ma oltre a questi fondi, non siamo stati in grado di ricevere l’assistenza finanziaria per le opere missionarie, perché, dopo i disordini di Vizhinjam, il governo centrale ha congelato i nostri fondi bancari e la situazione dura tuttora”.

Nel 2022 nella città costiera di Vizhinjam si sono verificate diverse proteste, sfociate anche in violenze, contro la costruzione del porto da parte del gruppo Adani, una delle più grandi società indiane che negli ultimi anni ha vinto diverse gare di appalto grazie al sostegno da parte del governo del premier Narendra Modi.

Il vicario generale, Eugine H. Pereira, ha sottolineato che l’attuazione dei programmi della Chiesa a sostegno delle famiglie economicamente svantaggiate ha dovuto affrontare difficoltà e rallentamenti dopo il congelamento dei fondi. La sospensione della licenza a ricevere fondi dall’estero è seguita alle denunce per gli scontri durante la manifestazioni contro il porto che la polizia del Kerala ha inviato al ministero dell’Interno indiano.

Nonostante le rassicurazioni dell’amministrazione locale del Fronte democratico di Sinistra sul ritiro dei casi contro i dimostranti, non sono stati intrapresi passi concreti, ha detto mons. Pereira, che ha preso parte alle proteste.

Con l’inizio della seconda fase delle elezioni in India, che vedranno i cittadini del Kerala recarsi alle urne oggi, la Chiesa ha diffuso un documento rivolto ai gruppi politici in corsa alle elezioni. “I nostri fedeli hanno subito grandi ingiustizie. Estenderemo il nostro sostegno alla coalizione che soddisfa i nostri bisogni”, ha detto mons. Pereira.

Oltre a cercare soluzioni per le famiglie sfollate a causa della costruzione del porto a Vizhinjam, la Chiesa cattolica locale ha chiesto misure per sostenere la comunità di pescatori in aree come Muthalapozhi e Pozhiyoor, l'emissione di titoli di proprietà ai residenti costieri a Thiruvananthapuram, l'attuazione delle politiche per i cristiani dalit che vivono in condizioni avantaggiate e l'adozione delle raccomandazioni inviate al governo da parte del clero locale.