Leone XIV ha autorizzato la promulgazione del decreto sulle virtù eroiche di questo sacerdote siro-malabarese vissuto tra il 1888 e il 1949. Grande intellettuale, fu sempre attento ai bisogni dei poveri e degli ammalati. Per loro ha dato vita al "Monte della carità" e alle Medical Sisters of Saint Joseph che in India continuano a prendersi cura di tutti, senza distinzioni di religione o di casta.

Città del Vaticano (AsiaNews) - Un’altra grande figura del servizio della carità verso tutti offerto dai cattolici in India potrebbe essere presto annoverata tra i beati della Chiesa cattolica. Tra i nuovi decreti di cui oggi papa Leone XIV ha autorizzato la promulgazione c’è anche quello sulle virtù eroiche di p. Joseph Panjikaran (1888-1949), sacerdote dell’arcidiocesi siro-malabarese di Ernakulam nel Kerala e fondatore della congregazione delle Medical Sisters of Saint Joseph (note in India anche come le Dharmagiri Sisters). Con il riconoscimento dell’eroicità nell’esercizio delle virtù p. Panjikaran diventa ufficialmente venerabile e ora per la sua beatificazione manca solo il riconoscimento di un miracolo avvenuto per sua intercessione.

Nato il 10 settembre 1888 in una famiglia benestante di antica fede cattolica del villaggio di Uzhuva nel distretto di Allappuzha, nel Kerala, il giovane Joseph si laureò in storia presso il St. Joseph’s College di Thiruchirappally e completò gli studi post-laurea all’Università di Madras nel 1913. Tra i cristiani siro-malabaresi del Kerala, fu il primo a conseguire un titolo di specializzazione post-laurea in qualsiasi disciplina. Rinunciò però alla carriera accademica per il seminario e fu ordinato sacerdote nel 1918 per la diocesi cattolica di Ernakulam.

Dal 1921 in questa Chiesa locale fu direttore dell’opera della Propagazione della fede al cui servizio mise non solo le sue doti intellettuali ma anche la sua penna da pubblicista: pioniere nelle comunicazioni, fondò il Satyadeepam (letteralmente “luce della verità”), il settimanale dell’Arcieparchia, inaugurato nel 1927. Nello stesso anno aprì anche, nella sua parrocchia a Uzhuva, un Satyavedashram (letteralmente “ashram della vera fede”), un luogo in cui ciascuno potesse andare e parlare di questioni legate al credere.

Per lui, però, l’evangelizzazione era inseparabile da un cuore aperto ai bisogni dei poveri. Visitava le baracche degli ultimi, andando oltre le distinzioni di casta. Vedeva i loro bisogni. E già nel 1934, quando la salute non era considerata una priorità, aprì un ospedale chiamato Dharmagiri (cioè il Monte della carità) a Kothamangalam, nel Kerala, per tutti i sofferenti che non potevano permettersi altre cure. Lì fondò anche le Medical Sisters of Saint Joseph, una congregazione interamente dedicata al ministero della guarigione. Morì il 4 novembre 1949 morì a seguito di un grave attacco cardiaco e le sue spoglie mortali furono deposte nel cimitero di Dharmagiri a Kothamangalam.

La sua eredità continua oggi attraverso le oltre 800 religiose della congregazione, che svolgono il loro servizio inoltre 90 centri in tutta l’India, ma anche in altri Paesi del mondo. Mentre l’ospedale da lui fondato è oggi una grande struttura da oltre 300 posti letto che offre assistenza a tutti a costi accessibili.