Le altre notizie del giorno: il Giappone inasprirà le sanzioni contro Mosca, Erdogan nel frattempo spera di poter fare da mediatore nella crisi ucraina; terremoto in Indonesia; un ragazzo indiano di 16 anni ha battuto il campione mondiale di scacchi; in Pakistan condanna a morte per Zahir Jaffer; il Kirghizistan vieta alle famiglie povere di uccidere animali ai funerali.

TURCHIA – UCRAINA

Kiev ha chiesto ad Ankara di chiudere gli stretti del Bosforo e dei Dardanelli alle navi russe. La Turchia, Paese membro della Nato, è stata subito messa in difficoltà dalla mossa di Putin. Ieri il presidente turco Recep Tayyip Erdogan parlando con l’omologo ucraino Volodymyr Zelenskyy, ha condannato l'invasione russa dell'Ucraina definendola un "duro colpo alla pace e alla stabilità regionale". Secondo gli analisti Erdogan vuole ricoprire il ruolo di mediatore nella crisi.

RUSSIA

Il metropolita della giurisdizione russa di Kiev Onufryj (Berezovskij) ha rivolto al presidente Putin un appello a fermare l’attacco: “Difendendo la sovranità e l’integrità dell’Ucraina, noi ci rivolgiamo al presidente della Russia e chiediamo di fermare immediatamente questa guerra fratricida. I popoli russo e ucraino sono usciti entrambi dal fonte battesimale del Dnepr, e la guerra fra loro è la ripetizione del peccato di Caino, che per invidia uccise il proprio fratello. Questa guerra non ha alcuna giustificazione, né davanti agli uomini, né davanti a Dio”.

GIAPPONE

Tokyo inasprirà le sanzioni contro Mosca, ha fatto sapere oggi il primo ministro Fumio Kishida. Le sanzioni prenderanno di mira gli istituti finanziari e le esportazioni di materiale ad uso militare, come i semiconduttori. Sebbene povero di risorse, il Giappone farà di tutto per evitare ricadute economiche, ha aggiunto il premier. Nei prossimi giorni è previsto un aumento dei prezzi del petrolio.

HONG KONG

A Hong Kong chiunque risulti positivo al covid-19 viene isolato in apposite strutture a cui i familiari non possono accedere. La stessa regola vale anche per neonati e bambini. Dal prossimo mese le autorità prevedono di effettuare tamponi per tutti i 7,4 milioni di abitanti, gettando nel panico le famiglie, che temono di doversi separare dai figli piccoli. Negli giorni scorsi una bambina di 11 mesi è stata isolata senaz i genitori.

INDONESIA

Due morti e almeno 20 feriti: è il bilancio iniziale dopo un terremoto di magnitudo 6.2 che ha scosso l’isola indonesiana di Sumatra questa mattina. Le regioni più colpite sono state quelle di Pasaman e West Pasaman. Non è stato emesso nessun allarme tsunami, ma il sisma è stato avvertito anche a Singapore e in Malaysia.

INDIA

Un ragazzo indiano di 16 anni ha battuto in un match online il campione di scacchi norvegese Magnus Carlsen. Praggnanandhaa, o Pragg come lo chiamano gli amici, appartiene a una generazione di giovani che stanno abbandonando il cricket in favore di questo gioco. L’India ha oggi 73 maestri di scacchi, di cui due donne, rispetto ai 20 del 2007.

PAKISTAN

Un tribunale di Islamabad ha condannato a morte Zahir Jaffer per l’omicidio della 27enne Noor Muqaddam, la figlia di un ex diplomatico. Jaffer aveva tenuto prigioniera, stuprato e poi ucciso Noor, che faceva parte della stessa cerchia di amici altolocati, il 20 luglio dello scorso anno dopo che la ragazza si era rifiutata di sposarlo.

KIRGHIZISTAN

Il presidente del Kirghizistan Sadyr Zaparov ha severamente proibito di uccidere animali durante i funerali per il banchetto commemorativo; “non è raro che le famiglie povere, per competere con quelle più ricche, uccidano la loro unica mucca restando poi senza niente”.