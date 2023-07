di Hal Swindall

Kuala Lumpur (AsiaNews) - Il dicastero malaysiano dello Sport e delle politiche giovanili ha ripescato il programma Rakan Muda, dedicato a ragazzi e ragazze fra i 15 e i 30 anni a lungo accantonato, per offrire loro opportunità di crescita nella formazione personale e nella leadership di gruppo. Il rilancio dell’iniziativa, atteso da tempo, è arrivato per bocca del ministro Hannah Yeoh nel maggio scorso durante un incontro al circolo della stampa Concorde Club come anticipato dal quotidiano The Star, ma ha preso forma in questi giorni. Un piano che intende “riunire” i giovani sotto la guida di enti governativi, che forniranno loro abilità e informazioni utili nella vita quotidiana.

In origine Rakan Muda era un programma dedicati ai giovani elaborato nel 1994 dall’allora primo ministro Mahathir Mohamad nell’ambito della cosiddetta “Vision 2020”. Esso includeva fra gli altri un addestramento alla leadership, attività nella natura ed educazione fisica. Nel rilanciato il ministero dello Sport lavorerà a stretto contatto con i colleghi dell’Istruzione, riunendo sotto la sua bandiera altri progetti e iniziative a più ampio respiro.

Il nuovo progetto è stato presentato il 25 giugno dal ministro Yeoh e dal premier Anwar Ibrahim e prevede anche seminari sulla democrazia e il processo istituzionale, considerato anche il recente abbassamento dell’età elettorale a 18 anni. Nel programma è incluso anche il piano Rakan Litar, che incoraggia l’interesse dei giovani per gli sport motoristici, al quale si sommano altri otto diversi piani e stili di vita, per ampliare il più possibile l’offerta formativa e per soddisfare le richieste dei partecipanti al progetto.

Il sito ufficiale di Rakan Muda presenta tra i suoi sponsor importanti aziende e partner strategici, oltre a fornire istruzioni sull’uso del logo. Il presidente della Brigata Negaraku, Khairul Nizam Mohd Sopery, ha lanciato un appello ai datori di lavoro perché permettano ai dipendenti di partecipare al programma, aperto anche a giovani professionisti, perché “promuove valori positivi per il futuro della nazione”.

La speranza del premier Anwar, come riporta in una nota il gabinetto dell’esecutivo, è che il programma sia in linea con le politiche di governo. Fra i principi ispiratori del progetto vi è infatti la volontà di contribuire alla formazione di una “generazione che applichi i valori umani rispettandosi a vicenda, che abbracci e sostenga la gentilezza, la fratellanza, la tecnologia e che odi la corruzione, l'ipocrisia e il razzismo”. Il primo ministro si è speso in prima persona nel sostenere e lanciare il programma, per formare una nuova generazione “che unisca il Paese più che dividerlo”, come “stanno cercando di fare” i loro nonni e genitori. Certo, il rilancio di Rakan Muda e la pubblicità che lo circonda sono chiaramente una mossa dell’esecutivo per catturare il sostegno dei giovani contro i rivali nell‘establishment, ma è anche una risposta al bisogno profondo del Paese di unità.