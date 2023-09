Le notizie di oggi: il presidente siriano Bashar al-Assad in Cina per la prima volta dal 2004. L'Australia ha respinto 50mila domande di visto dall'Afghanistan. In Thailandia preoccupazione per la diffusione incontrollata di plankton. L'Indonesia ha incarcerato una donna per aver pronunciato una frase islamica prima di mangiare maiale. In India è scesa l'inflazione ma ci hanno rimesso gli agricoltori.

ARMENIA-AZERBAIGIAN

Dopo la cessazione dei combattimenti, arrivata ieri dopo un pesante bilancio di 200 morti in poche ore, il presidente dell’Azerbaijan, Ilham Aliyev, ha dichiarato che la sovranità è stata ristabilita sul Nagorno–Karabakh. Secondo alcune fonti i leader locali e le autorità di Baku si incontreranno oggi a Yevlakh, in Azerbaigian, per firmare la capitolazione del territorio. Ieri migliaia di manifestanti armeni hanno protestato chiedendo le dimissioni del primo ministro Nikol Pashinyan, ritenuto responsabile di aver vanificati 30 anni di combattimenti e rivendicazioni per l’indipendenza della Repubblica dell’Artsakh, come viene definito il Nagorno–Karabakh.

RUSSIA

Secondo i dati pubblicati dal Wall Street Journal, la fornitura di gas dalla russa Gazprom all’Europa è scesa dal 40% al 13%, e entro l’anno potrebbe ridursi ai livelli degli anni ’70, consegnando il mercato europeo ai concorrenti, in particolare Algeria, Azerbaigian e Congo, grazie anche al gasdotto Baltic Pipe attraverso Norvegia, Polonia e Danimarca, attivo da ottobre 2022.

KIRGHIZISTAN

La commissione parlamentare di Biškek per la lotta alla corruzione non ha potuto valutare il progetto di legge “Sulle associazioni non governative e i rappresentanti stranieri” per mancanza del quorum, dovuto anche alla posizione critica di diversi deputati che ritengono la legge “una copia di quella russa sugli agenti stranieri”, ritirando anche le firme sul progetto.

CINA – SIRIA

Il presidente siriano Bashar al-Assad è arrivato nella città orientale cinese di Hangzhou per la cerimonia di apertura dei Giochi Asiatici, hanno comunicato oggi i media di Pechino. Si tratta della prima visita di Assad in Cina dal 2004. In base a quanto dichiarato dal suo ufficio presidenziale tra i vari incontri ne è incluso uno anche con il presidente cinese Xi Jinping.

AUSTRALIA – AFGHANISTAN

L’Australia ha annunciato di aver respinto le richieste di asilo di 50mila cittadini afghani che avevano fatto un visto umanitario dopo la caduta del governo afghano nell'agosto 2021, lasciandone altre 144mila in sospeso. In due anni il governo australiano ha concesso 13.612 visti umanitari a cittadini afghani.

INDONESIA

Un tribunale indonesiano ha condannato una donna a due anni di carcere per aver pubblicato un video su TikTok in cui pronunciava la frase islamica “Bismillah” (“Nel nome di Dio”) prima di mangiare carne di maiale. Ai sensi della legge sulla blasfemia dell’Indonesia, Lina Lutfiawati, 33 anni, che su TikTok ha oltre due milioni di follower, è stata ritenuta colpevole di “incitamento all'odio” contro individui e gruppi religiosi.

THAILANDIA

La diffusione di plancton insolitamente molto denso al largo della costa orientale della Thailandia sta creando una “zona morta” e minacciando il sostentamento dei pescatori locali che in quelle acque allevano cozze. Secondo i biologi marini, a causa del cambiamento climatico, alcune aree del Golfo della Thailandia contengono più di 10 volte la quantità normale di plancton, ma è la prima volta che la situazione è così grave, hanno commentato. I pescatori affermano di aver subito perdite economiche di oltre 140mila dollari.

INDIA

Secondo un rapporto pubblicato dal Consiglio indiano per la ricerca sulle relazioni economiche internazionali, le politiche adottate dal governo per frenare l’inflazione dei beni alimentari hanno causato agli agricoltori perdite da 400 miliardi di rupie (4,5 miliardi di euro). “La preoccupazione era che se i prezzi di mercato fossero rimasti tali, il governo non sarebbe stato in grado di procurarsi grano sufficiente a soddisfare la distribuzione di alimenti prevista dal sistema di distribuzione pubblica”, afferma lo studio.