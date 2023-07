di Nirmala Carvalho

Il cardinale George Alencherry ha lodato gli scienziati che hanno lavorato a Chandrayaan-3 e ringraziato "Dio per aver creato l'uomo con tali meravigliosi talenti". Se l'allunaggio, previsto per fine agosto, avrà successo, l'India sarà il quarto Paese al mondo ad essere riuscito a effettuare un atterraggio morbido sulla luna.

Delhi (AsiaNews) - È stata lanciata con successo la terza missione lunare dell’India, Chandrayaan-3, da parte dell'Indian Space Research Organization (ISRO). L’allunaggio dovrebbe avvenire il 23 agosto e se avrà successo l’India sarà il quarto Paese dopo gli Stati Uniti, l'ex Unione Sovietica e la Cina ad aver portato a termine un atterraggio morbido sul satellite naturale della Terra.

Anche il cardinale George Alencherry, arcivescovo maggiore della Chiesa siro-malabarese, ha elogiato gli scienziati indiani, che non si sono fatti “distrarre da fallimenti e delusioni del passato. L'intera nazione è profondamente in debito con loro ed è orgogliosa della loro singolare dedizione e del loro duro lavoro”, ha affermato in un comunicato. “Siamo grati a Dio per questo grande risultato. Come esprimono splendidamente i Salmi, i nostri cuori sono pieni di gratitudine per questo glorioso risultato dei nostri brillanti scienziati: ‘I cieli dichiarano la gloria di Dio e il firmamento proclama la sua opera’” (Sal. 19:1), ha continuato l’arcivescovo.

“In questi momenti di gloria e di successi, ci rendiamo conto delle immense potenzialità intellettuali e creative di cui Dio ha investito l'uomo. Quando lodiamo i nostri eccezionali scienziati, lodiamo anche Dio per aver creato l'uomo con tali meravigliosi talenti. Continuiamo a pregare per il successo della missione, affinché si possano fare ricerche più fruttuose per il bene della razza umana”, ha dichiarato.

Lo scopo della missione Chandrayaan-3 è di esplorare il polo sud della luna e raccogliere alcuni campioni di materiali. La prima missione dell’India era avvenuta nel 2008, mentre nel 2019 un tentativo di allunaggio non aveva avuto successo. Per Chandrayaan-3 sono stati spesi 75 milioni di dollari.