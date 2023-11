di Shafique Khokhar

Faisalabad (AsiaNews) - La diocesi di Faisalabad sta organizzando ogni domenica incontri di preghiera e seminari per chiedere la pace tra Gaza e Israele. “Sono profondamente rattristato nel guardare le notizie sulla guerra tra Israele e Palestina. Credo che la guerra sia la sconfitta dell'umanità. Condanniamo fermamente la guerra in qualsiasi parte del mondo e chiediamo alla comunità internazionale di risolvere il problema”, ha detto il vescovo Indrias Rehmat durante un incontro settimana scorsa. “Così tanti bambini sono diventati orfani, i genitori hanno perso i loro figli e i loro cari. Possiamo sentire il dolore delle persone da entrambe le parti”, ha aggiunto il prelato. “Chiedo all’Onu e ai leader religiosi di entrambe le parti di farsi avanti e impegnarsi per la fine di questa guerra. La guerra non è una soluzione a nessun problema, la guerra stessa è un problema”.

Anche il Papa oggi è tornato a parlare di Gaza durante un’udienza con i partecipanti alla Consulta dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme: “Siamo purtroppo testimoni di una tragedia che si consuma proprio nei luoghi in cui il Signore è vissuto, in cui ci ha insegnato attraverso la sua umanità ad amare, a perdonare e a fare del bene a tutti. E invece li vediamo dilaniati da sofferenze tremende che colpiscono soprattutto tanti innocenti, tanti innocenti morti”, ha commentato il pontefice esprimendo il proprio dolore per la situazione in Terra Santa.

P. Khalid Rashid Asi, direttore diocesano della Commissione cattolica per la giustizia e la pace, parlando con AsiaNews ha aggiunto che “cristianesimo, ebraismo e Islam, iniziano sempre i propri discorsi con un saluto di pace. La guerra al contrario crea caos e anche le generazioni ne dovranno affrontare gli effetti negativi. Il messaggio di Papa Francesco è per l'umanità. Questo mondo non può sopportare altre guerre, questo mondo è una benedizione di Dio e dovremmo renderlo pacifico per ogni essere umano”.

La situazione a Gaza (e in Cisgiordania) è la peggiore mai registrata negli ultimi decenni: Israele ha oggi affermato di aver preso il controllo di una roccaforte di Hamas nel nord di Gaza dopo una battaglia durata 10 ore. Lo Stato ebraico ha riferito inoltre che 50mila palestinesi hanno lasciato l'area di Gaza City per dirigersi verso sud attraverso un’unica strada disponibile, mentre il valico di Rafah verso l’Egitto continua a restare chiuso. Nel frattempo continua ad aumentare il numero delle morti civili: secondo il ministero della Salute diretto da Hamas, più di 10.500 persone sono state uccise a Gaza, tra cui oltre 4.300 bambini. Anche in Cisgiordania sono aumentate le operazioni militari e gli attacchi da parte di civili armati estremisti: in un mese i palestinesi uccisi in questa zona sono stati più di quelli dell’ultimo anno, già registrato come il peggiore degli ultimi due decenni.