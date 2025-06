Le notizie di oggi: Xi Jinping ad Astana per il vertice con i Paesi dell'Asia Centrale. Arabia Saudita esegue condanna a morte di un giornalista. Duemorti a Pune in India per il crollo di un ponte. Hun Sen minaccia di bloccare le importazioni di frutta e verdura dalla Thailandia. In Corea del Sud la metà degli ultrasessantenni svolgono attività lavorative.

ISRAELE-IRAN

È proseguito per la quarta notte consecutiva il susseguirsi di raid dell’aviazione israeliana e missili iraniani nella guerra, nel fronte di guerra aperto i Medio Oriente. Razzi caduti nel centro di Israele hanno fatto altri 8 morti tra Haifa e il centro di Israele, mentre secondo Teheran sono già 224 le persone uccise dall’inizio delle ostilità nella notte tra giovedì e venerdì. Gli occhi oggi sono puntati sul G7 in Canada, mentre il presidente americano Trump per ora esclude un coinvolgimento diretto di Washington nel conflitto e lancia segnali di apertura a un ruolo di Putin nella mediazione per fermare il conflitto. Al vertice sono attesi come ospiti anche il neo- presidente coreano Lee Jae-myung e il premier indiano Narendra Modi.

ARABIA SAUDITA

In Arabia Saudita è stata eseguita la condanna a morte di un noto giornalista saudita, arrestato nel 2018 e condannato con accuse di terrorismo e tradimento. Turki Al-Jasser, che aveva circa 40 anni, è stato messo a morte sabato. Secondo il Committee to Protect Journalists, con sede a New York, le autorità saudite sostenevano che Al-Jasser fosse dietro a un account sui social media su X, ex Twitter, che accusava di corruzione membri della famiglia reale saudita. Al-Jasser avrebbe anche pubblicato diversi tweet controversi riguardanti militanti e gruppi militanti.

INDIA

Almeno due persone sono morte dopo il crollo di un ponte di ferro nell’India occidentale. Anche altre sei persone sono rimaste gravemente ferite e sono state salvate dal fiume Indrayani, che scorre sotto il ponte nel distretto di Pune, nello stato del Maharashtra. I testimoni raccontano che un grande gruppo di persone stava attraversando il ponte quando è crollato ieri pomeriggio.

CAMBOGIA-THAILANDIA

Il presidente del Senato della Cambogia, Hun Sen, già premier e padre dell’attuale capo del governo Hun Manet, ha lanciato un ultimatum alla Thailandia intimando di revocare le restrizioni ai valichi di confine, altrimenti il suo Paese vieterà tutte le importazioni thailandesi di frutta e verdura, in un nuovo capitolo della disputa al confine tra i due paesi. Un soldato cambogiano è stato ucciso il 28 maggio durante uno scontro a fuoco tra truppe in un’area contesa nota come il Triangolo di Smeraldo, dove si incontrano i confini di Cambogia, Thailandia e Laos.

COREA DEL SUD

La quota di coreani economicamente attivi di età pari o superiore a 60 anni è salita fino a eguagliare quella dei giovani del paese, secondo i dati di Statistics Korea pubblicati lunedì. Mentre gli anziani entrano nel mercato del lavoro a causa di risorse finanziarie insufficienti per la pensione, un numero crescente di giovani rinuncia alla ricerca di un lavoro, portando così i lavoratori più anziani a rappresentare la parte principale della forza lavoro nazionale. I dati mostrano che il 49,4% dei coreani di 60 anni e oltre era impiegato o alla ricerca attiva di un lavoro il mese scorso, il che significa che quasi la metà degli anziani partecipa alla forza lavoro.

CINA-ASIA CENTRALE

Il Presidente cinese Xi Jinping è da oggi ad Astana dove su invito del presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev partecipa al secondo Vertice Cina-Asia Centrale. Secondo il Ministero del Commercio cinese, il commercio tra la Cina e i cinque paesi dell’Asia Centrale ha superato i 94,8 miliardi di dollari nel 2024, segnando un aumento di 5,4 miliardi di dollari rispetto al 2023. Gli investimenti cinesi in Asia Centrale hanno continuato a espandersi, soprattutto nei settori delle energie rinnovabili e della lavorazione agricola.

RUSSIA

Nella regione siberiana dell’Altaj gli abitanti locali hanno bloccato l’autostrada Čike-Taman, protestando con cartelli e striscioni contro il governatore Andrej Turčak e il capo del governo locale Aleksandr Prokopiev, per il progetto di eliminazione del sistema di amministrazione locale a due livelli, che concede molta autonomia ai comuni, e verrà sospeso del 20 giugno.