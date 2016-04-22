di Mathias Hariyadi

Imprenditore 85enne aveva trasformato la fabbrica di sigarette Djarum ereditata dal padre in un colosso economico con attività in vari settori tra cui la più importante banca privata del Paese. Cattolico, era noto per il suo stile di vita estremamente semplice. Con la sua fondazione ha sempre dimostrato grande attenzione per le cause umanitarie.

Jakarta (AsiaNews) - All’età di 85 anni è morto oggi a Singapore, l’imprenditore indonesiano Michael Bambang Hartono, noto anche come Oei Hwie Siang. Nato a Kudus, nella provincia di Giava Centrale, cattolico, Michael - alla guida insieme al fratello Robert Budi Hartono di un vasto impero economico - secondo i dati della rivista Forbes era riconosciuto come l’uomo più ricco dell’Indonesia, con un patrimonio netto compreso tra 24,8 e 25,1 miliardi di dollari, collocandosi all’81° posto nella lista delle persone più ricche del mondo.

Le sue attività imprenditoriale erano iniziate dalla fabbrica di sigarette a chiodi di garofano Djarum, ereditata dal padre e con sede a Kudus. Si erano poi estese con l’acquisizione della Bank Central Asia (BCA), la più grande e importante banca privata in Indonesia, con filiali diffuse in tutto il Paese. Altre fonti di ricchezza includono il marchio di elettronica Polytron e l’e-commerce Blibli.com.

Pur essendo un uomo molto ricco, Michael Bambang Hartono era noto per il suo stile di vita semplice. Veniva spesso visto mangiare in modesti chioschi di cibo, vestito in modo semplice, senza alcuna scorta appariscente.

Era anche molto appassionato di bridge: ha vinto numerose medaglie in tornei internazionali, tra cui il campionato della World Series del 2010 a Philadelphia e i Giochi Asiatici del 2018 a Jakarta, durante i quali rappresentò la squadra indonesiana. In quell’occasione, donò un premio di 1 miliardo di rupie indonesiane per sostenere i club di bridge del Paese.

Sebbene non ostentasse apertamente la sua identità cattolica, la sua famiglia ha sempre dimostrato grande attenzione verso cause umanitarie. Un aspetto visibile in particolare nella Djarum Foundation, che sostiene attivamente le arti, l’istruzione formale e informale e varie iniziative volte a migliorare la qualità della vita in Indonesia in molti settori.