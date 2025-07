di Vladimir Rozanskij

Taškent (AsiaNews) - Sono sempre meno i giovani uzbeki che vogliono iscriversi alle scuole superiori nazionali, nell’ultimo anno il loro numero è diminuito della metà. Come raccontano a Radio Ozodlik, il 18enne Elbek ha deciso di emigrare in cerca di lavoro, mentre altri come Aziza, subito dopo l’esame di maturità ritiene che “non ha senso studiare dove non si apprezza il pensiero critico”. Considerando i costi notevoli degli studi, anche in seguito all’annullamento dello studio a distanza, le università statali dell’Uzbekistan perdono continuamente posizioni nei confronti di quelle private e di quelle estere.

Elbek è nativo della città di Kasansaj nella regione di Namangan, ed è pronto a recarsi in Russia in cerca di lavoro, nonostante tutte le difficoltà dei migranti centrasiatici negli ultimi tempi, che egli dovrà affrontare fin dalle verifiche di frontiera, ma le scarse possibilità economiche della sua famiglia non gli permettono di iscriversi all’università. Aziza è di Taškent ed avrebbe tutte le possibilità per iscriversi, ma dubita della qualità dell’insegnamento negli istituti statali dell’Uzbekistan, affermando che “voglio studiare in un ambiente accademico più avanzato e contemporaneo, migliorando il mio inglese, per poi andare in una università straniera”.

Le statistiche confermano la scarsa fiducia negli istituti statali, in cui le iscrizioni si sono chiuse il 26 giugno scorso: se nel 2020 c’erano state un milione e 484 mila richieste, nel 2025 queste sono scese fino a 732.411, un record negativo per l’ultimo decennio. Secondo l’esperto del settore Komil Džalilov, negli ultimi anni si è verificata anche una fuga di massa degli insegnanti, che si sono riversati sul settore privato per gli stipendi più elevati, la maggiore libertà accademica e la minore burocrazia. Come egli spiega, nel Paese ci sono 100 istituti superiori privati contro 201 statali, tra cui molti college stranieri che sono decisamente più attraenti, visto che l’istruzione superiore statale non mostra segnali di miglioramento”.

E se la qualità rimane a livelli insufficienti, i costi continuano a lievitare, per cui l’iscrizione agli istituti statali costa in media tra i 10 e i 15 milioni di som (800-1.200 dollari) e oltre. Le filiali all’estero sono ancora più care, e soltanto l’esame di ammissione costa 187.500 som (15 dollari), a parte le poche categorie che hanno accesso a qualche sussidio. Per il contratto di studio bisogna pagare ogni anno, e le famiglie con basso reddito crescono sempre più nelle statistiche, in quanto non si vede un miglioramento dell’economia dell’Uzbekistan, nonostante i radiosi annunci della propaganda di Stato.

I sussidi sono del resto un tema a parte molto discutibile, in quanto la maggior parte viene assegnata alle famiglie dei militari, delle forze dell’ordine e di altre strutture statali. Viene anche data la precedenza ai vincitori dei concorsi statali Zulfja e Mard uglon per le femmine e i maschi “più dotati” del Paese, con criteri di scelta piuttosto discutibili, oltre alle varie “olimpiadi studentesche” nazionali e internazionali, ai giovani più in possesso delle lingue straniere o con limitazioni fisico-psichiche, suscitando numerose perplessità nelle scelte anche per gli alti livelli di corruzione e la scarsa trasparenza degli esami.

Con la chiusura dello studio a distanza, cresce la popolarità dei corsi on-line e dei centri di preparazione professionale specifica, che attirano a possibili impieghi senza attendere la procedura dell’istruzione superiore, che non garantisce alcuna occupazione sicura. Sono soprattutto i ragazzi a cercare subito un lavoro retribuito, mentre nelle università cresce la percentuale delle femmine tra gli iscritti.