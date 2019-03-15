di Nirmala Carvalho

Ieri nella finale della T20 World Cup 2026 l'India ha battuto la Nuova Zelanda. Il giocatore indiano Sanju Samson ha attribuito il suo successo a Dio. Autore di prestazioni decisive, miglior giocatore del match, il battitore del Kerala è stato visto pregare in ginocchio. Gesti semplici con un significato profondo per la minoranza cristiana nel Paese.

Ahmedabad (AsiaNews) - Nel mondo competitivo del cricket T20, ogni movimento dei giocatori è seguito da milioni di persone con il fiato sospeso. E, a volte, sono proprio i gesti più piccoli a racchiudere i significati più profondi. Il giocatore di cricket indiano Sanju Samson attribuisce spesso il suo successo a Dio, ringraziando in particolare il “Signore Onnipotente” e lodando Gesù, anche dopo le sue prestazioni decisive nella ICC Men's T20 World Cup del 2026, compresa la finale. Ieri l’India ha sconfitto la Nuova Zelanda per 96 run, diventando la prima squadra a vincere due titoli consecutivi del prestigioso torneo.

Samson ha affermato che “Dio aveva piani diversi” dopo aver superato una fase difficile e travagliata nel confronto con la Nuova Zelanda. Il giocatore, autore di un sensazionale 89 nella finale - il suo terzo colpo consecutivo oltre gli 80 nel torneo - è stato nominato Miglior Giocatore. Durante diverse partite, gli spettatori hanno notato i suoi gesti dopo punti importanti o giocate decisive: uno sguardo verso il cielo, una breve pausa di gratitudine, piccoli segni di una fede che rimane centrale nella sua vita.

Sanju Samson, 31 anni, è un cattolico del Kerala, cresciuto in una comunità devota e affiatata. Ha dichiarato che la sua fede gli porta umiltà, lo aiuta a gestire l’insicurezza ed è la fonte della sua forza. Samson è stato visto inginocchiarsi in un’emozionante celebrazione di preghiera dopo aver segnato 97 run da imbattuto, trascinando l’India alla vittoria nella semifinale della ICC Men's T20 World Cup contro le Indie Occidentali. Il momento, diventato virale, lo ritrae inginocchiato, in silenzio, con lo sguardo rivolto al cielo.

Questi atti personali di ringraziamento nel mezzo di una competizione intensa assumono un significato particolare nell’India di oggi, dove molti cristiani riferiscono di pressioni e vessazioni crescenti a causa della loro fede. In questo clima, anche un piccolo gesto pubblico di fede può diventare un segno discreto di coraggio e identità. Senza discorsi o slogan, le azioni di Samson offrono una testimonianza significativa: sotto i riflettori, i suoi brevi momenti di gratitudine suggeriscono che la fede può ancora trovare il suo posto, anche sul campo da cricket.

La fede accompagna il giocatore dopo ogni partita, anche fuori dalla Coppa del Mondo. Samson spesso fa il segno della croce e riconosce pubblicamente la sua fede. Dopo un periodo difficile, ha dichiarato: “Ho continuato a credere e ringrazio il Signore Onnipotente per avermi benedetto oggi”. Per gli atleti di molti altri Paesi, tali espressioni pubbliche di fede sono routine. In India, tuttavia, gesti simili da parte di membri di minoranze religiose possono rapidamente attirare un’attenzione sproporzionata, alimentando dibattiti e talvolta polemiche. L’esperienza di Samson racconta anche delle sfide che affronta la comunità cristiana indiana, evidenziando come la fede, quando espressa pubblicamente, si intersechi con il giudizio sociale, le sensibilità culturali e le complessità dell’identità religiosa in una società diversificata.

Intanto, dopo la vittoria di ieri ad Ahmedabad, nello Stato del Gujarat, tifosi festanti vestiti con la maglia della squadra sono scesi in strada da un capo all’altro del Paese, suonando tamburi, sventolando bandiere e sparando fuochi d’artificio fino a tarda notte. Il cricket è uno sport estremamente popolare in India, capace di attirare un vasto pubblico e milioni di tifosi, e questa è l’ultima di una serie di importanti vittorie della nazionale che hanno acceso festeggiamenti sentiti in tutti gli angoli del Paese.