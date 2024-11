Le notizie di oggi: La Corte Penale Internazionale ha emesso mandati di arresto per Netanyahu, Gallant e un alto dirigente di Hamas. 10 maoisti sono stati uccisi nel Chhattisgarh dalle forze di polizia. Per Putin la guerra con l'Ucraina sta diventando un conflitto globale. Singapore nel 2024 registra il più alto numero di frodi d'identità dell'Asia orientale.

LAOS

L'avvocata britannica Simone White è diventata la quinta turista morta in un sospetto avvelenamento di massa nel Laos, nel sud-est asiatico. Un sospetto avvelenamento da metanolo, causato da bevande contaminate, avrebbe ucciso cinque turisti nel Laos negli ultimi quindici giorni. Oltre a White, una donna australiana, un uomo statunitense e due cittadini danesi. L'avvelenamento da metanolo è da tempo un problema noto in tutto il Sud-est asiatico, in particolare nei Paesi più poveri lungo il fiume Mekong. I viaggiatori stranieri, cosiddetti backpakers, sono spesso le vittime.

ISRAELE - GAZA

La Corte penale internazionale (CPI) ha emesso mandati di arresto per il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, il suo ex ministro della Difesa Yoav Gallant. I leader mondiali si sono divisi su questa decisione. Mandato di arresto anche per un alto dirigente di Hamas, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri (Deif), con l'accusa di crimini di guerra e crimini contro l'umanità. È la prima volta che Netanyahu o qualsiasi altro funzionario israeliano viene incriminato da un tribunale internazionale per la guerra in corso a Gaza.

INDIA

Almeno 10 maoisti - di un gruppo politico clandestino che ha l'obiettivo di rovesciare il governo indiano - sono stati uccisi in uno scontro con le forze di sicurezza nel distretto di Sukma, Chhattisgarh. Lo scontro è avvenuto nelle giungle di Korajuguda, Dantewada, Nagaram e Bhandarpadar. Le squadredi polizia hanno recuperato diverse armi, tra cui fucili INSAS, AK-47 e SLR. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso.

RUSSIA - USA - UK

Vladimir Putin ha dichiarato che la guerra in Ucraina sta degenerando in un conflitto globale dopo che gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno permesso all'Ucraina di colpire la Russia con le loro armi e ha avvertito l'Occidente che Mosca potrebbe contrattaccare. La Russia ha risposto all'uso dei missili statunitensi e britannici lanciando un nuovo tipo di missile balistico ipersonico a medio raggio contro una struttura militare ucraina. Putin ha avvertito che potrebbero seguirne altri. Ha detto che i civili saranno avvertiti prima di ulteriori attacchi con tali armi.

SINGAPORE

Secondo uno studio condotto da Sumsub, Singapore ha registrato il più alto aumento annuale di frodi di identità tra i Paesi della regione Asia-Pacifico nel 2024. Il numero di questi casi è aumentato del 207% rispetto al 2023. Questo dato è significativamente superiore all'aumento del 121% registrato nell'intera regione. La Thailandia e l'Indonesia seguono a ruota con aumenti rispettivamente del 206% e del 201%. Tra i primi tipi di frode d'identità a livello globale vi sono l'uso di documenti falsi e i “chargeback”, in cui i clienti contestano transazioni legittime per ottenere rimborsi.

AZERBAIGIAN - COP29

Durante la Cop29 di Baku è stato presentato un nuovo programma speciale dell’Onu per l’economia dell’Asia centrale, coinvolgendo gli Stati firmatari in “dialogo climatico e sull’innovazione” per aprire “una fase nuova di collaborazione climatica regionale”, con la partecipazione dei cinque Paesi centrasiatici, insieme ad Azerbaigian e Afghanistan.

ARMENIA

Il presidente dell’Armenia, su richiesta del primo ministro Nikol Pašinyan, ha nominato come nuova ministra degli interni, la trentenne Arlina Sarkasyan, già vice-ministra di Vage Kazaryan, che ha dato le dimissioni il 18 novembre. Si tratta di un cambio molto simbolico, che Pašinyan ha chiesto a tanti alti funzionari delle forze dell’ordine e degli interni.