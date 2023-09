di Sumon Corraya

La prima visita di un ministro degli Esteri russo in Bangladesh. Sheikh Hasina invoca una soluzione pacifica alla guerra in Ucraina "le cui conseguenze pesano sui Paesi in via di sviluppo". A ottobre arriverà il combustibile nucleare per l'impianto costruito da Rosatom. Ma a causa dei ritardi nei lavori per le infrastrutture della rete elettrica locale difficilmente entrerà in funzione a luglio 2024 come previsto.

Dhaka (AsiaNews) – Dopo aver partecipato al vertice dell’Asean a Jakarta e prima di spostarsi a New Delhi per il meeting del G20 in corso in queste ore, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha compiuto una visita di due giorni in Bangladesh. Tappa significativa, quella a Dhaka, se si pensa che si tratta della prima visita in assoluto di un ministro degli Esteri russo nel Paese.

Incontrandolo la premier Sheikh Hasina ha esortato Mosca a trovare una strada per porre fine alla guerra tra in Ucraina in modo pacifico attraverso il dialogo. Una soluzione al conflitto il prima possibile - ha aggiunto la primo ministro del Bangladesh - è essenziale affinché i Paesi in via di sviluppo di tutto il mondo non debbano affrontare rischi economici dovuti alla carenza di cibo, energia e fertilizzanti a causa di sanzioni e contro-sanzioni. Lavrov ha detto di apprezzare la posizione “equilibrata e responsabile” del Bangladesh nella guerra tra Ucraina e Russia, mentre la premier ha ribadito che il Bangladesh crede nella politica estera adottata dal Padre della nazione Mujibur Rahman : “Amicizia con tutti, inimicizia con nessuno”.

Mosca diede il suo sostegno a Dhaka nella guerra di liberazione del 1971. Ricordando questa lunga amicizia, Sheikh Hasina ha auspicato un aumento degli scambi commerciali tra i due Paesi, sollecitando maggiori investimenti russi in Bangladesh. Lavrov le ha risposto che la Russia sta pensando di investire nella Zona Economica Speciale del Bangladesh e di importare capi di abbigliamento fabbricati nel Paese, invitando Dhaka a presentare proposte specifiche.

Il Bangladesh è il secondo partner della Russia in termini di commercio e investimenti nell'Asia meridionale. La visita nel Paese è stato anche l’occasione per discutere dello stato dei lavori per la centrale di Rooppur che l’agenzia atomica russa Rosatom sta costruendo in Bangladesh e il cui primo reattore da 1200 MegaWatt sarebbe dovuto entrare in funzione a luglio 2024. Lavrov ha assicurato che i lavori saranno completati entro i tempi previsti, mentre Hasina ha dichiarato che il combustibile nucleare per la centrale sarà importato già in ottobre, invitando il presidente russo Vladimir Putin a partecipare virtualmente all’evento.

Nonostante la grande sete di energia del Bangladesh, però, molto difficilmente la centrale entrerà davvero in funzione tra dieci mesi: sono infatti in grosso ritardo le opere infrastrutturali che Dhaka deve realizzare per l’allacciamento alla rete elettrica. E senza che siano ultimate quelle non sono possibili neanche i test della centrale. La cerimonia del prossimo mese, dunque, si prospetta solo come un evento simbolico considerando anche l’ormai imminente appuntamento delle elezioni in Bangladesh.

Con Lavrov il governo di Dhaka ha discusso anche di un accordo a lungo termine tra i due Paesi per l'importazione di fertilizzanti dalla Russia, oltre a 300mila tonnellate di grano russo.