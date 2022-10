Le notizie di oggi: Israele ha avviato le estrazioni da Karish, oggi attesa la firma sui confini marittimi con il Libano; si è aperto il vertice Asean sul Myanmar; con la “cittadinanza onoraria” Vientiane punta sui ricchi stranieri per rilanciare l’economia; la guardia costiera giapponese usa droni sofisticati per pattugliare le coste; in Russia aumentano i casi di odio razziale e religioso nelle Forze armate.

TIBET - CINA

I tibetani sono scesi in piazza nella capitale Lahsa per protestare contro la rigida politica “zero-Covid” imposta dal governo centrale, caratterizzata da lockdown duro (e tamponi di massa). Si tratta delle prime manifestazioni dalla rivolta del 2008, sedata al prezzo di sangue e morti. Video e filmati rilanciati da Radio Free Asia mostrano decine di manifestanti per le strade, pronti a immolarsi.

INDONESIA - MYANMAR

Si è aperta oggi a Jakarta, in Indonesia, la riunione dei ministri degli Esteri Asean per discutere del processo di pace in Myanmar. All’incontro non partecipa però alcun rappresentante della giunta golpista al potere a Naypyidaw. Poche le speranze di iniziative concrete per fermare repressioni e violenze, mentre si contano ancora decine di vittime fra civili e combattenti di gruppi ribelli.

ISRAELE - LIBANO

Israele ha avviato l’estrazione di gas da Karish, al largo della costa e oggetto dell’accordo sulla definizione dei confini e lo sfruttamento delle risorse raggiunto nei giorni scorsi col Libano. Oggi è attesa la firma fra i due Paesi per ufficializzare il patto. Il gigante del settore Energean conferma la produzione di gas “dal pozzo Karish Main-02”. Beirut potrà disporre del giacimento di Qana.

LAOS

Dopo Thailandia e Indonesia, un’altra nazione del sud-est asiatico guarda ai ricchi stranieri per risollevare le finanze. Il Laos offre la cittadinanza onoraria a quanti sono pronti a sborsare 1,5 milioni di euro per acquisirla e investire nel Paese. Voci critiche paventano però il rischio di una massiccia invasione da parte di ricchi imprenditori cinesi, con relativo acquisto di terre e proprietà.

GIAPPONE

La Guardia costiera nipponica ha schierato droni sofisticati di fabbricazione Usa per pattugliare le acque territoriali. Fra i quesi i SeaGuardians, progettati per volare fino a 40 ore con qualsiasi condizione meteo per un tempo sufficiente a coprire l’intera zona economica esclusiva. I velivoli sono dotati di telecamere ad alta definizione e possono identificare aerei in avvicinamento.

RUSSIA

Il sito Isw di ricerche belliche sottolinea i diversi casi di odio razziale e religioso all’interno delle forze armate russe. In un video si vede un ufficiale russo che si accanisce contro un soldato musulmano che cercava di pregare al tempo stabilito, picchiandolo selvaggiamente. Gli esperti parlano di “numerosi casi simili” riportando varie testimonianze.

KIRGHIZISTAN - COREA DEL SUD

In Kirghizistan è giunta una delegazione dalla Corea del Sud, invitata dal ministero dell’Economia di Biškek per valutare il progetto “K-City Network” a livello di territorio, infrastrutture e trasporti per la realizzazione della “Smart City” di Issyk-Kul. L’obiettivo del progetto è di migliorare “la qualità della vita della popolazione”, e aumentare “l’attrattività turistica del Paese”.