Le notizie di oggi: il raccolto autunnale della Cina è gravemente minacciato dalla siccità. Ad Abu Dhabi la protesta degli afghani parcheggiati da un anno negli Emirati ARabi Uniti dopo la fuga da Kabul. Raid aerei Usa nella Siria orientale contro le milizie sostenute dall'Iran. In India un vescovo siro-malabarese lascia la diocesi per vivere da eremita.

MALAYSIA

La Corte suprema della Malaysia ha ordinato all'ex primo ministro Najib Razak di iniziare a scontare una pena detentiva di 12 anni, dopo aver confermato la sua condanna per accuse legate a uno scandalo di frodi multimiliardarie presso il fondo statale 1Malaysia Development Berhad. Najib – chha sempre respinto le accuse - è stato primo ministro dal 2009 al 2018 e ha guidato il governo come suo padre e suo zio prima di lui.

CINA

Il raccolto autunnale della Cina è "gravemente minacciato" dalle alte temperature e dalla siccità. A lanciare l’allarme sono quattro dipartimenti governativi che invitano ad agire per proteggere le colture, chiedendo che "ogni unità d'acqua sia usata con attenzione" attraverso metodi che includono l'irrigazione scaglionata e la cosiddetta semina delle nuvole per indurre la pioggia. La Cina meridionale, in particolare, sta registrando il periodo più lungo e prolungato di temperature elevate e piogge scarse da quando sono iniziate le registrazioni più di 60 anni fa.

EMIRATI ARABI UNITI-AFGHANISTAN

I rifugiati afghani che dopo essere stati evacuati da Kabul vivono ancora in un limbo giuridico negli Emirati Arabi Uniti (EAU) hanno protestato in questi giorni all’ Emirates Humanitarian City di Abu Dhabi per quello che dicono essere un processo di reinsediamento lento e poco trasparente. Centinaia di afghani hanno portato striscioni e gridato per la libertà, denunciando che migliaia di loro sarebbero in attesa di essere reinsediati negli Stati Uniti o in altri Paesi.

SIRIA

Il Comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato che le forze americane hanno lanciato attacchi aerei nella Siria orientale contro strutture utilizzate dalle milizie sostenute dall'Iran. Secondo notizie locali, l'attacco è avvenuto all'alba di oggi nel villaggio di Ayash, a ovest di Deir ez-Zor.

INDIA

Un vescovo siro-malabarese ha lasciato il suo incarico per abbracciare la vita da eremita, realizzando una vocazione a lungo coltivata. Il vescovo ausiliare di Palai, in Kerala, mons. Jacob Muricken, 59 anni, il 15 agosto si è trasferito in un eremo da lui costruito a Nallathanni, nella diocesi di Kanjirappally.

KAZAKISTAN-RUSSIA

In Kazakistan si sta verificando un improvviso deficit di nuove automobili, in seguito alla confusione del mercato creata dalla guerra e dalle sanzioni alla Russia. Le forti tasse contro l’importazione di auto straniere da anni avevano generato un mercato nero, oggi esploso per rifornire Mosca, che prima esportava a sua volta in nero le auto in Kazakistan.

KIRGHIZISTAN

L’imprenditore kirghiso Zhurnal Abdullaev è stato arrestato e trattenuto temporaneamente in prigione, dopo una perquisizione nella sua ditta che ha trovato armi, marijuana e soldi non dichiarati nel suo ufficio del villaggio di Ken-Bulan vicino a Bishkek. I dipendenti e molti sostenitori sono scesi in piazza per dimostrare in suo favore, ritenendolo un benefattore perseguitato dallo Stato.