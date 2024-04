Le notizie di oggi: la Corte costituzionale indonesiana ha respinto due ricorsi sulle elezioni. Il Giappone sta indagando sulla scomparsa di un professore cinese. Continuano i disagi a causa delle ondate di calore in Asia meridionale. Nuovi accordi tra Iraq e Turchia per la repressione dei curdi. Si moltiplicano i divieti contro i lavoratori migranti in Russia.

MALAYSIA

Dieci persone sono morte questa mattina a causa di uno scontro tra due elicotteri della Marina che stavano eseguendo un’esercitazione per una parata della Royal Malaysian Navy. "Tutte le vittime sono state confermate morte sul posto e inviate all'ospedale della base militare di Lumut per l'identificazione", ha comunicato la Marina.

INDONESIA

La Corte Costituzionale indonesiana ha respinto ieri due ricorsi presentati da candidati presidenziali che hanno perso le elezioni. Anies Baswedan e Ganjar Pranowo avevano chiesto la ripetizione delle votazioni a causa di presunte irregolarità e frodi diffuse, ma il tribunale ha ritenuto che non ci fossero prove sufficienti. Anche le accuse di nepotismo nei confronti dell’attuale presidente Joko Widodo per aver candidato il figlio, sono state respinte.

CINA – GIAPPONE

Il governo giapponese ha comunicato che sta seguendo il caso di un professore cinese fino all’anno scorso impiegato in un’università del Giappone e ora, dopo essere tornato in patria, apparentemente scomparso. Secondo alcune fonti il professor Fan Yuntao, 61 anni, era stato contattato dalle autorità cinesi prima della sua scomparsa. Il mese scorso anche l'Università Kobe Gakuin aveva dichiarato di non aver più avuto contatti con il professore Hu Shiyun, anch’egli tornato in Cina.

ASIA DEL SUD

Milioni di persone stanno soffrendo a causa di un’ondata di calore che ha costretto le scuole a chiudere, interrotto le attività agricole e aumentato le complicazioni sanitarie. Aprile è da sempre il mese più caldo in Asia meridionale, ma in Bangladesh le temperature hanno raggiunto i 42 gradi e l’umidità nella capitale Dhaka in questi giorni era del 73%.

TURCHIA

Il presidente turco Tayyip Erdogan ha affermato che le relazioni con l'Iraq stanno entrando in una nuova fase dopo la firma di un accordo per rafforzare la cooperazione contro i militanti curdi, potenziare i commerci e gestire le risorse idriche. Si tratta di una svolta, dopo anni di relazioni tese: la visita di Erdogan in Iraq era la prima di un leader turco dal 2011.

RUSSIA

Si moltiplicano ulteriormente in Russia i divieti al lavoro dei migranti, che riguardano circa 35 ambiti di attività economiche in più di dieci regioni della Federazione, soprattutto in quelle siberiane, ma anche nella Russia centrale e in Crimea. Si proibiscono le attività educative, la produzione di generi alimentari, la pesca e il commercio dell’ottica.

KAZAKISTAN

Il Kazakistan sta pianificando un grande investimento insieme alla Cina e alla Russia per la produzione di polietilene, per la somma di 7,7 miliardi di dollari e una capacità di 1,25 milioni di tonnellate all’anno, discusso dal premier Olžas Bektenov con il capo della China Petrolchemical Corporation, Xiao Dong, e il presidente della russa Sibur, Mikhail Karisalov.