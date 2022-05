di Nirmala Carvalho

Mumbai (AsiaNews) – La Welfare Society for Destitute Children del St Catherine of Siena School and Orphanage sta tenendo una due giorni di "lotta alla malnutrizione" nei distretti più disagiati del Maharashtra, lo Stato indiano dove sorge la metropoli di Mumbai.

Il direttore fr. Joseph spiega ad AsiaNews: "La malnutrizione è un problema serio in molti distretti del Maharashtra. Secondo un rapporto presentato dal governo locale all'Alta Corte di Mumbai nell'aprile 2022, in 16 distretti tribali tra il 2019 e il 2022 si sono verificati ben 6.582 decessi di bambini a causa della malnutrizione. Sul totale di queste piccole vittime ben 5.031 appartenevano ai gruppi registrati all’anagrafe come tribali”.

La St Catherine Welfare Society assiste i figli dei lavoratori giornalieri delle fornaci di mattoni attraverso il Centro rurale che si trova nella regione interna del Maharashtra, avviato insieme al programma "Un insegnante, un villaggio", nel quale - come incentivo a frequentare la scuola - vengono offerti i pasti del mezzogiorno per i ragazzi e la distribuzione di razioni secche alle madri.

Fu p. Anthony Elenjimittamin a fondare nel 1957 il St Catherine of Siena School and Orphanage, una realtà di assistenza per i bambini di strada. P. Anthony li chiamava "gli angeli vestiti di stracci" ed era instancabile nella sua missione di aiutarli attraverso l'istruzione e progetti di riabilitazione. “La povertà - commenta fr. Joseph - amplifica il rischio di malnutrizione e l'istruzione è l’unica via d'uscita. P. Elenjimittamin già sessant’anni fa aveva assolutamente chiaro che uno dei modi per prevenire i matrimoni precoci era l'istruzione, che avrebbe portato all'indipendenza finanziaria. I dati tragicamente lo confermano: ben 601 delle vittime della malnutrizione sono figli di genitori vittime di matrimoni precoci e madri minorenni al momento della nascita del bambino".