di Santosh Digal

Il vescovo Ruperto Cruz Santos ha lanciato un appello ai fedeli in occasione della Giornata mondiale che l'Onu celebra oggi con uno sguardo particolare sui minori. Sono ancora moltissime, ha sottolineato il presule, le persone che vivono in condizioni di moderna schiavitù. Importante proteggere soprattutto i bambini, le vittime più vulnerabili.

Manila (AsiaNews) - La Chiesa cattolica delle Filippine ha invitato i fedeli del Paese a prevenire in qualunque modo la tratta degli esseri umani. L’appello è stato lanciato in occasione della Giornata mondiale contro la tratta, istituita dalle Nazioni unite dieci anni fa e celebrata ogni anno il 30 luglio. Il tema di quest’anno è dedicato ai minori.

Il vescovo Ruperto Cruz Santos, vicepresidente della Commissione episcopale per la cura pastorale dei migranti e degli itineranti (ECMI) della Conferenza episcopale cattolica delle Filippine (CBCP), ha dichiarato in un messaggio: “La lotta contro la tratta dei bambini è di fondamentale importanza”.

“La preghiera cambia le cose - ha aggiunto -. Anche se in certe situazioni ci sentiamo impotenti, la misericordia, che è nostra specialità, conta. Pertanto, dobbiamo unirci nella preghiera per porre fine al traffico di bambini e proteggere le vite vulnerabili. In secondo luogo, dobbiamo intraprendere un’azione immediata per combattere il traffico di minori, salvaguardare i gruppi vulnerabili e fornire sostegno alle vittime”, ha detto il vescovo, sottolineando poi anche l’importanza della sensibilizzazione dell’opinione pubblica.

“Non dobbiamo solo sostenere le riforme politiche, ma anche migliorare l'applicazione della legge. Infine, è fondamentale istituire risorse aggiuntive come i programmi di sponsorizzazione dei bambini, che offrono istruzione, cibo nutriente, assistenza sanitaria e formazione sulle abilità di vita”, ha continuato il presule.

“Siamo tutti legati dalla stessa causa, dalle stesse sfide e dallo stesso impegno. Con preghiere ferventi e fede, il desiderio che Dio mette nei nostri cuori muoverà il Suo cuore e porterà una benedizione”, ha detto. “Dobbiamo fare ogni sforzo per garantire che nessun bambino rimanga indietro in questa lotta. È tempo di agire e di avere un impatto positivo. Lavorando insieme, possiamo creare un mondo più sicuro per i bambini e aprire la strada a un futuro più luminoso”.

Secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, si stima che nel mondo ci siano 40 milioni di persone in condizione di moderna schiavitù. Spesso sono costrette a lavorare per un compenso minimo o nullo.

Oltre al lavoro forzato, esistono molte forme di tratta di esseri umani. Possono consistere in sfruttamento sessuale, matrimonio forzato e anche reclutamento di bambini soldato. La lotta contro la tratta di esseri umani richiede di concentrarsi sui soggetti più vulnerabili. I minori, in particolare, rappresentano quasi un terzo delle vittime della tratta di esseri umani a livello globale, e le ragazze sono la maggioranza.