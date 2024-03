di Stefano Vecchia

Manila (AsiaNews) – Le Filippine scalano posizioni nell’indice globale della felicità, salendo al secondo posto tra i Paesi del Sud-est asiatico, dietro solo a Singapore. È il verdetto dell’edizione 2024 del World Happiness Report - monitoraggio globale condotto da una partnership tra Gallup, l'Oxford Wellbeing Research Centre, la Rete delle Nazioni Unite per le soluzioni di sviluppo sostenibile - che sembra confermare per l'arcipelago una vitalità e una resilienza eccezionali.

Sicuramente una buona notizia, seppure in una classifica particolare e che comunque colloca il Paese nella 53ma posizione mondiale contro la 30ma di Singapore, ma è significativo il balzo in avanti dal 76mo posto del rapporto 2023. L’indice è costruito sulla base di dichiarazioni spontanee degli intervistati chiamati a indicare su una scala da 1 a 10 il livello di soddisfazione medio riguardo alla propria vita sulla base dell’andamento degli ultimi tre mesi. E se a incidere è soprattutto la forza delle reti di sostegno familiari e informali nel Paese, un qualche peso potrebbe averlo anche l’approvazione emersa in diversi sondaggi verso le politiche proposte dal presidente

Ferdinand Marcos Jr, in carica dal giugno 2022.

In particolare, quello condotto nel dicembre scorso dall’istituto di ricerca sociale The Social Weather Stations, misurava il livello di soddisfazione dei filippini adulti nei confronti del presidente al 65%. Il secondo, curato nello stesso mese da Octa Research Group, una società nata e affermatasi durante la pandemia, ha dato addirittura a Marcos un tasso di fiducia del 76% e di approvazione delle sue politiche del 71%, entrambi in ascesa rispetto alla rilevazione precedente.

Il dato sulla felicità dei filippini è in controtendenza rispetto al sentire degli abitanti della maggior parte dei “competitor” regionali, tutti in calo nelle proprie posizioni: Vietnam (al 54mo posto), Thailandia in arretramento economico (58mo), Malaysia (59mo), Indonesia (80mo), Laos (94mo), Myanmar sprofondato nella guerra civile (118mo) e Cambogia (119ma).

Complessivamente quelli del Sud-Est asiatico sono comunque dati intermedi fra il primato della felicità dei finlandesi - al primo posto da sette anni seguiti da danesi, islandesi e svedesi - e l’ultimo dell’Afghanistan preceduto di poco da Libano, Sierra Leone e Repubblica democratica del Congo.