di Nirmala Carvalho

Due donne appartenenti alle etnie che da due anni si scontrano a Imphal lavoravano insieme nell'equipaggio del volo schiantatosi ad Ahmedabad. Nella grande tragedia un segno di unità oltre i conflitti

Imphal (AsiaNews) -Uniti nel dolore: il Manipur è immerso nel lutto per la tragica perdita di due membri dell’equipaggio di cabina &mdash - una donna Kuki e una Meitei - nel disastro aereo di giovedì dell’Air India ad Ahmedabad. Una tragedia che dopo due anni segnati da un prsantissimo conflitto locale che ha provocato centinaia di vittime sta unendo le comunità Kuki-Zo e Meitei in un dolore condiviso.

Lamnunthiem Singson, una Kuki Zo, e Nganthoi Sharma Kongbrailakpam, una ragazza Meitei, erano entrambe parte del team di 10 membri dell’equipaggio di cabina a bordo del sfortunato volo Air India. Lamnunthem Singson apparteneva alla comunità Kuki-Zo ed era stata sfollata da Imphal a Kangpokpi a causa del conflitto etnico in corso.

Da politici a cittadini comuni, sia all’interno del Manipur sia oltre i suoi confini, sono arrivate espressioni di incredulità e dolore. Un utente di ‘X’ ha scritto: "Nella vita provenivano da comunità divise dal conflitto, e nella morte ci ricordano che, alla fine, tutti condividiamo lo stesso destino."

“Il popolo del Manipur è collettivamente sconvolto, lasciando da parte le strette divisioni comunitarie. Tragicamente, nella loro morte, questi angeli del cielo hanno unito le due comunità lasciando un cupo promemoria di quanto siano preziose le vite umane e della necessità di una convivenza pacifica, come abbiamo fatto per secoli,” ha dichiarato un portavoce della Meitei Heritage Society con sede a Delhi.

In un gesto di ricordo, l’Organizzazione degli Studenti Kuki (KSO) di Delhi ha annunciato una marcia con fiaccole per onorare tutte le vittime del disastro.

L’ex capo ministro N Biren Singh ha twittato giovedì sera, dicendo come due giovani ragazze di Manipur, una Kuki-Zo e una Meitei, avessero probabilmente perso la vita nel disastro aereo di Ahmedabad.

“È straziante condividere che due giovani membri dell’equipaggio di cabina di Manipur, Kongrabailatpam Nganthoi Sharma e Lamnunthem Singson, sono tra coloro che hanno perso la vita nel disastro di oggi dell’Air India ad Ahmedabad,” ha scritto su ‘X’.

“Erano entrambe piene di vita, servivano con dedizione e orgoglio. La loro improvvisa scomparsa è una grande perdita per le loro famiglie, amici e per tutti noi a casa,” ha aggiunto, concludendo: “Che le loro anime riposino in pace e che i loro cari trovino la forza per superare questo dolore inconcepibile.”

Nandesh Kumar Sharma, padre di Nganthoi Sharma Kongbrailatpam, ha detto: “Noi [le comunità Kuki e Meitei] non parliamo tra noi qui in Manipur, ma mia figlia e Lamnunthem Singson lavoravano insieme come amiche in altri Stati.”

“Prego che le anime di entrambe le ragazze siano in pace. Ho visto nelle notizie che anche la famiglia Kuki sta pregando, proprio come noi.”