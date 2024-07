Le notizie di oggi: parziale ritiro dell’Idf da Gaza dopo una settimana di offensiva. Kathmandu verso una nuova coalizione di governo in seguito al voto di sfiducia parlamentare per K.P. Sharma Oli. Per rilanciare il turismo (e commercio) la Thailandia porta a 93 i Paesi che non necessitano di visto di ingresso. Riapparso dopo un mese il monaco “errante” Thich Minh Tue.

TAIWAN - CINA

Il ministero della Difesa di Taiwan monitora con attenzione e preoccupazione le “ondate” di test missilistici che si stanno svolgendo nella Mongolia Interna, nel nord della Cina, e le sue forze di difesa aerea si trovano in uno stato di allerta. Pechino non ha voluto commentare. La Rocket Force, autrice del test, è responsabile dell’arsenale missilistico convenzionale e nucleare della Cina.

ISRAELE - PALESTINA

Nella notte l’esercito israeliano (Idf) si è ritirato da alcuni quartieri di Gaza City dopo una feroce offensiva militare durata una settimana, che ha causato decine di morti, case distrutte e la chiusura temporanea di diverse strutture fra cui l’ospedale anglicano. Intanto continua la mediazione ataba, sostenuta da Washington, per cercare di raggiungere un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi.

NEPAL

Kathmandu si avvia a formare una nuova coalizione di governo guidata da K.P. Sharma Oli, dopo che l’esecutivo del più radicale primo ministro Pushpa Kamal Dahal ha perso ieri il voto di fiducia. L’assemblea pone fine a un tumultuoso mandato di 20 mesi. Dall’abolizione della monarchia dopo 239 anni nel 2008, il Nepal vivei grande instabilità. Il prossimo sarà il 14mo governo in 16 anni.

THAILANDIA

Per rilanciare turismo (e commercio), Bangkok consentirà l’ingresso senza visto a persone provenienti da 93 Paesi o territori dal 15 luglio, con un aumento consistente rispetto agli attuali 57. Inoltre, i visitatori saranno autorizzati a rimanere fino a 60 giorni. Gli arrivi stranieri nel 2024 sono aumentati del 35% rispetto allo stesso periodo del 2023, con entrate per 31,8 miliardi di dollari.

IRAQ

L’Ispettorato delle Antichità e del patrimonio di Ninive ha annunciato l’avvio dei lavori di restauro dell’antico muro di Ninive, uno dei monumenti di riferimento di Mosul, per inserirlo nella lista Unesco dei patrimoni mondiali. Una volta completato sarà lungo 200 metri e alto sette. Esso è parte dell’antica città di Ninive, capitale dell’antico impero assiro, ed è un importante sito turistico.

VIETNAM

Il monaco buddista “errante” Thich Minh Tue, 43 anni, è riapparso dopo essere sparito dalla circolazione per quasi un mese, dopo che la polizia aveva “interrotto” il suo cammino. Il leader religioso, non riconosciuto dal governo, è visto camminare - in una località non identificata - assieme al fratello minore in un video diventato subito virale sui social network in Vietnam.

RUSSIA - ORTODOSSI

Sono già oltre 40 i sacerdoti ortodossi che hanno perso il lavoro nell’ultimo periodo per essersi rifiutati di recitare la preghiera per la vittoria della Russia nella guerra in Ucraina. Gli ultimi due negli scorsi giorni: si tratta di padre Vadim Perminov di Novosibirsk, padre di cinque figli rimasto comunque in Russia, e padre Andrej Drugaj di Krasnodar, che è riparato all’estero.

ARMENIA

Sullo sfondo delle tante discussioni sul vero patriottismo, il governo di Erevan ha deciso di sostituire la materia scolastica di “Storia del popolo armeno” con la “Storia dell’Armenia”. Dietro la decisione il fatto che “al centro della vita sociale ci deve essere lo Stato realmente esistente e non le teorie interpretative della storia”, come ha affermato il primo ministro Nikol Pašinyan.