Le altre notizie del giorno: a Seoul chiudono le cliniche pediatriche private. In India i partiti di opposizione contro l'inaugurazione del nuovo parlamento voluto da Modi. In Nepal almeno 30 persone accusate di aver fatto passare dei cittadini per rifugiati bhutanesi. La Malaysia e Swatch ai ferri corti per gli orologi del Pride. L'Iran sviluppa missili e centrali nucleari sotterranee. In Russia si studia sempre più il cinese.

CINA

Un gruppo di hacker sponsorizzato dalla Repubblica popolare cinese ha spiato una serie di infrastrutture informatiche di primaria importanza, hanno riferito ieri alcune agenzie di intelligence occidentali e la Microsoft. Il gruppo utilizza il nome in codice “Volt Typhoon” ed è operativo dal 2021. Secondo gli esperti si tratta di una delle più grandi campagne cinesi di spionaggio informatico contro gli Stati Uniti.

COREA DEL SUD

Secondo un rapporto pubblicato dall'Health Insurance Review and Assessment Service, negli ultimi cinque anni una clinica pediatrica su 10 a Seoul ha dovuto chiudere, passando da 521 nel 2017 a 456 l’anno scorso. Oltre ai minori tassi di natalità della popolazione coreana, le cliniche per neonati hanno pochissime entrate rispetto ad altre strutture sanitarie perché non ci sono altri costi oltre a quelli coperti dall’assicurazione sanitaria.

INDIA

Il 28 maggio dovrebbe essere inaugurato il nuovo parlamento indiano voluto dal Bjp, il partito al governo, ma 19 partiti dell’opposizione hanno detto che non parteciperanno alla cerimonia, accusando il primo ministro Narendra Modi di “irregolarità costituzionale” per non aver chiesto alla presidente indiana di inaugurare l’edificio. Il premier è stato inoltre criticato per la data scelta, che corrisponde all’anniversario di nascita dell’ideologo Hindutva VD Savarkar.

NEPAL

In Nepal almeno 30 persone, tra cui alcuni ex ministri, sono state arrestate e accusate di corruzione e falsificazione di documenti per consentire a cittadini nepalesi di entrare negli Stati Uniti fingendosi rifugiati bhutanesi. Secondo il Kathmandu Post gli individui coinvolti avrebbero "truffato circa 875 cittadini nepalesi per milioni di rupie". Circa 120mila bhutanesi di origine nepalese sono stati espulsi o sono fuggiti dal Bhutan verso il Nepal dall'inizio degli anni '90 e molti negli anni sono stati reinsediati in Paesi terzi.

MALAYSIA

Nell’ultima settimana si sono verificate diverse irruzioni nei negozi della Swatch, che ha messo in commercio degli orologi con arcobaleni a sostegno del Pride, il movimento a favore dei diritti LGBTQ, a seguito delle pressioni del partito islamista Parti Islam SeMalaysia. I funzionari del ministero degli Affari interni hanno ritirato centinaia di prodotti dai centri commerciali. L’amministratore delegato Nick Hayek ha sottolineato che i prodotti non hanno “niente di politico”.

IRAN

L'Iran ha testato con successo un missile balistico con una gittata di 2mila km, due giorni dopo che il capo delle forze armate israeliane aveva sollevato la prospettiva di "un'azione" contro Teheran per colpire il suo programma nucleare. Nei giorni scorsi alcuni esperti hanno inoltre sottolineato che nei monti Zagros, nelle regioni centrali del Paese, è in costruzione un impianto nucleare così in profondità nella terra da non poter essere raggiunto nemmeno dalle armi statunitensi di ultima generazione.

RUSSIA

Secondo un sondaggio dell’istituto Vtsiom, i russi hanno declassato il tedesco e il francese dal novero delle lingue di importanza mondiale (nel 2018 erano considerate tali dal 28% e dal 23%, ora dal 12% al 9%). Il cinese viene sempre più valutato, dal 40% al 48%, il russo è al 65%. La leadership rimane all’inglese, anche se in 5 anni è sceso dal 91% all’80%.