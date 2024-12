Le notizie di oggi: esercito israeliano ha sgomberato ospedale Kamal Adwan arrestando il direttore. L'Azerbaigian: "interferenza esterna" la causa dell'incidente aereo sui cieli della Cecenia, bloccati i voli verso alcune città russe. Condannato a morte in Cina l'uomo che travolse la folla a Zhuhai uccidendo 35 persone. Influencer thailandese muore per aver bevuto una bottiglia intera di whisky per una sfida social.

COREA DEL SUD

In un nuovo capitolo senza precedenti della crisi politica che da settimane scuote il Paese, il ministro delle Finanze e vice-premier Choi Sang-mok ha assunto l’incarico di president ad interim del Paese dopo che l’Assemblea nazionale (a maggioranza semplice nel parlamento controllato dall’opposizione) ha votato l’impeachment anche del capo del governo Han Duck-soo che svolgeva le funzioni di capo dello Stato dopo la messa in stato di accusa di Yoon Suk-yeol per la proclamazione della legge marziale lo scorso 3 dicembre. In una dichiarazione scritta indirizzata alla nazione, Choi ha dichiarato che “il governo farà del suo meglio per garantire la stabilità nazionale”.Ha anche affermato l'importanza di rassicurare gli altri Paesi che la politica estera della Corea del Sud rimarrà invariata e che gli scambi internazionali e il commercio non saranno interrotti. Intanto proteste dei due fronti contrapposti sono attese per oggi a Seoul.

ISRAELE-PALESTINA-GAZA

Dopo aver assediato la struttura medica, le forze israeliane hanno preso d'assalto l'ospedale Kamal Adwan, uno degli ultimi ospedali funzionanti nel Nord di Gaza, svuotandone i locali con la forza. In alcune parti si sono anche sviluppate delle fiamme: l'esercito israeliano ha negato di aver appiccato il fuoco a parti dell'ospedale, affermando che è scoppiato un piccolo incendio che è stato poi contenuto. Il direttore dell'ospedale e decine di membri del personale sono stati inviati in un centro per gli interrogatori, dopo che il personale medico è stato spogliato e costretto a lasciare l'ospedale a piedi. Israele ha affermato che l'ospedale era utilizzato come roccaforte militare da Hamas.

AZERBAIGIAN-RUSSIA

La compagnia aerea Azerbaijan Airlines ha annullato i voli in sette città russe dopo la tragedia del proprio aereo diretto in Cecenia incendiatosi in un tentative di atterraggio di fortuna in Kazakistan. La decisione è arrivata mentre il ministro dei Trasporti di Baku dichiarava che l'aereo è stato soggetto a “interferenze esterne”. “Tutti i sopravvissuti, senza eccezione, hanno dichiarato di aver sentito tre esplosioni quando l'aereo si trovava sopra Grozny”, ha dichiarato Rashad Nabiyev, affermazione compatibile con l’ipotesi secondo cui potrebbe essere stato colpito per errore dalla contraerea russa nel mezzo di una battaglia con droni ucraini.

CINA

Fan Weiqiu, l’uomo che l’11 novembre nella città cinese di Zhuhai ha ucciso 35 persone in un attacco automobilistico è stato condannato a morte il 27 dicembre. A riferirlo sono i media statali che raccontano che il verdetto è stato emesso lo stesso giorno in cui è iniziato il processo, davanti ad alcuni familiari delle vittime. Secondo la corte Fan avrebbe “deciso di sfogare la sua rabbia” per “un matrimonio fallito, frustrazioni personali e insoddisfazione per la divisione dei beni dopo il divorzio”.

CINA-TIBET

La Cina andrà avanti con il progetto di costruire la più grande diga idroelettrica del mondo sul Yarlung Tsangpo, il fiume più lungo del Tibet che sfocia poi in India e Bangladesh, dove è conosciuto rispettivamente come Brahmaputra e Jamuna. Secondo l'agenzia di stampa statale Xinhua, il governo cinese ha approvato la costruzione della centrale idroelettrica di Medog che dovrebbe generare 300 miliardi di chilowattora di energia all'anno, tre volte la potenza della massiccia diga cinese delle Tre Gole. Sul progetto erano state sollevate preoccupazioni ambientali, di sicurezza idrica e di sfollamento da India, Bangladesh e gruppi per i diritti dei tibetani.

THAILANDIA

Un giovane influencer thailandese è morto poco dopo aver accettato per 30.000 baht (circa 850 euro ndr) di bere un’intera bottiglia di whisky da 350 ml. Thanakarn Kanthee, alias “Bank Leicester”, 21 anni, è stato dichiarato morto in ospedale il 26 dicembre dopo essersi sentito male al termine della sfida. Venditore di ghirlande che si esibiva in canzoni rap improvvisate per attirare gli acquirenti, era stato visto in diversi video mentre accettava sfide a pagamento. Da bambino era stato cresciuto dalla nonna in una baraccopoli di Bangkok dopo che i suoi genitori si erano separati quando aveva due mesi. A vendere ghirlande al mercato di Liab Duan, aveva cominciato a 7 anni per provvedere a se stesso e alla nonna.

ASIA CENTRALE

Dal 1° settembre in Uzbekistan sono state aumentate le pensioni minime del 15%, e anche negli altri Paesi dell’Asia centrale sono state prese misure simili, ma continuano ovunque le proteste per la loro insufficienza. Secondo le statistiche, in Kirghizistan ammontano a 80 dollari, 65 in Uzbekistan, 18 in Tagikistan e 110 in Kazakistan, insufficienti per vivere.