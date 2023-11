di Sumon Corraya

Celebrato l'anniversario della fondazione della Mirpur Agricultural Workshop and Training School che ha offerto opportunità ad oltre 48mila giovani. L'arcivescovo di Dhaka mons. Bejoy N. D'Cruze: "Forniamo un'istruzione tecnica di qualità alle persone bisognose ed emarginate, operando secondo i valori di Gesù".

Dhaka (AsiaNews) - Il 24 novembre la Mirpur Agricultural Workshop and Training School (MAWTS), una fondazione della Caritas Bangladesh, ha celebrato i suoi 50 anni presso il proprio campus a Pallabi di Mirpur, nella città di Dhaka. Al programma erano presenti oltre 3mila studenti, attuali e passati, molti dei quali hanno espresso la loro gratitudine.

Le attività iniziarono nel 1973, grazie a una collaborazione tra Caritas Bangladesh e la Caritas Svizzera. Inizialmente ci si concentrò sulla riparazione e la manutenzione di macchinari e veicoli utilizzati nei progetti di soccorso e riabilitazione dalla Caritas stessa. Dagli anni Ottanta, MAWTS ha poi organizzato corsi modulari di una durata tra le 4 e le 14 settimane, rispondendo alle richieste di varie ong e del settore privato, formando con successo oltre 48mila giovani disoccupati o non qualificati, che ora sono impiegati in tutto il mondo. Il MAWTS ha anche istituito un sistema di abilitazione per i tecnici espatriati.

Nel tentativo di elevare ulteriormente l'istruzione tecnica, dal 2004 il MAWTS ha introdotto anche un corso quadriennale di diploma in ingegneria, ottenendo l'approvazione del Bangladesh Technical Education Board (BTEB). Attualmente, 1745 tirocinanti hanno completato il corso di diploma e sono attivamente impegnati nelle loro rispettive professioni, mentre molti proseguono gli studi superiori sia in patria che all'estero.

Alle celebrazioni per i 50 anni sono intervenute numerose autorità tra cui l’onorevole Shirin Sharmin Chaudhury, il dottor Atiur Rahman, professore emerito ed ex governatore della Banca del Bangladesh, oltre a mons. Bejoy N. D'Cruze, arcivescovo di Dhaka, all’arcivescovo emerito, il card. Patrick D'Rozario e al vescovo di Khulna, mons. James Romen Boiragi, presidente di Caritas Bangladesh.

“Appartengo a una famiglia molto povera. Anche se non avevamo terra, MAWTS mi ha dato l'opportunità di frequentare gratuitamente. Dopo aver ricevuto un'istruzione tecnica, ora lavoro presso la Unilever Bangladesh Limited e questo ha cambiato la mia vita", ha raccontato Halwer Hossen, un ex studente che ha seguito una formazione in tecnologia meccanica. Grazie all'istruzione di qualità, ora posso vivere nella società con dignità”.

Anche Mossraf Hossen, un altro musulmano, ha raccontato ad AsiaNews come il MAWTS abbia cambiato la sua vita. "Venivo da una famiglia molto semplice, ho ottenuto una formazione in autoveicoli. Ora lavoro come ispettore presso l'organizzazione governativa del Ministero dei Trasporti”.

L’arcivescovo di Dhaka mons. Bejoy N. D'Cruze, che è anche presidente di Caritas Bangladesh, durante la celebrazione dell'anniversario del MAWTS si è detto felice per la ricorrenza. "In questa scuola tecnica possono studiare ragazzi e ragazze: questo mi rende felice. Forniamo un'istruzione tecnica di qualità alle persone bisognose ed emarginate, operando secondo i valori di Gesù Cristo che ci ha insegnato a dare da mangiare a chi ha fame”.