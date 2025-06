Le notizie di oggi: telefonata di Paetongtarn Shinawatra a Hun Sen rischia di far cadere il governo thailandese. Risoluzione bipartizan al Congresso Usa sul Tibet in occasione dei 90 anni del Dalai Lama. Il nuovo governo della Corea del Sud vara un'altra manovra economica a Seoul. Armeni preoccupati per le possibili ripercussioni della situazione in Iran.

ISRAELE-IRAN-GAZA

Nella settima notte di guerra dall’inizio delle ostilità, mentre continuavano i duri raid israeliani su Teheran e su altri obiettivi, l’Iran è tornato a infliggere un grave danno a Israele colpendo l’ospedale di Beersheba, nel Sud del Paese, provocando numerosi feriti. Nel frattempo anche a Gaza non si fermano gli attacchi: fonti palestinesi parlano di 140 nuovi morti nelle ultime 24 ore.

AFGHANISTAN-IRAN-ISRAELE

C’è anche un giovane cittadino afghano, il diciottenne Abdul Wali, tra le vittime accertate dei raid israeliani in Iran. Suo padre ha raccontato che Abdul lavorava e viveva in un cantiere edile nella zona nord-est di Teheran, vicino a un edificio militare. Secondo le Nazioni Unite in Iran vivono 4,5 milioni di afghani.

THAILANDIA

La premier thailandese Paetongtarn Shinawatra è stata costretta a pubbliche scuse ed è sull’orlo della caduta del suo governo per l’audio di una sua telefonata con l’ex-leader cambogiano Hun Sen fatta trapelare in cui attribuisce all’esercito thailandese “suo oppositore” la responsabilità delle tensioni con Phnom Phen che da giorni vanno avanti nel Nord del Paese. Il partito conservatore Bhumjaithai ha comunque annunciato il ritiro del sostegno al governo.

CINA-TIBET-STATI UNITI

In vista del 90º compleanno del Dalai Lama, che ricorre il 6 luglio, membri del Congresso degli Stati Uniti hanno presentato risoluzioni bipartisan in entrambe le camere per onorare il leader spirituale tibetano e designare l'anniversario come una "Giornata della Compassione". La risoluzione riafferma che solo il Dalai Lama stesso dovrebbe determinare il proprio successore e che qualsiasi tentativo da parte di Pechino di selezionarne o nominarne uno costituirebbe una “interferenza non valida” e una violazione dei diritti alla libertà religiosa.

COREA DEL SUD

Il nuovo governo della Corea del Sud ha varato una manovra di bilancio del valore di 20,2 trilioni di won (14,7 miliardi di dollari) volta a rivitalizzare i consumi interni e a sostenere l'economia, compresa la distribuzione di sussidi in denaro a tutti i cittadini. Si tratta di un secondo intervento dopo uno analogo varato poche settimane fa dalla precedente amministrazione e ritenuto insufficiente dal nuovo presidente Lee Jae Myung. “Il governo sosterrà la ripresa economica promuovendo i consumi, incoraggiando gli investimenti e aumentando la spesa per l'edilizia”, ha affermato il ministero dell'Economia e delle Finanze. L'economia della Corea del Sud ha registrato una crescita vicina allo zero per il quarto trimestre consecutivo.

RUSSIA-UCRAINA

Da una settimana nella zona di confine con l’Ucraina della regione russa di Rostov è stato bloccato l’accesso alle reti mobili e telefoniche “per ragioni di sicurezza”, cercando di impedire agli ucraini di usarle come ponte per la trasmissione di informazioni militari, come hanno ammesso le autorità della regione, lasciando molti cittadini senza alcuna connessione.

ARMENIA-AZERBAIGIAN

Il consiglio centrale dell’associazione armena Aj Dat, che intende sostenere la custodia integrale della cultura e della società dell’Armenia, ha espresso le sue preoccupazioni per le minacce dell’Azerbaigian alla regione di confine di Sjuni, dove si registra un’escalation aggressiva in rapporto all’instabilità provocata dal conflitto israeliano contro l’Iran.