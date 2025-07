Il premier indiano ha visitato il Ghana, ed è arrivato a Trinidad e Tobago. Proseguirà poi in Argentina, Brasile - al veritce dei BRICS - e Namibia per rafforzare i rapporti con i Paesi in via di sviluppo e sfidare l’influenza cinese. Investimenti miliardari in Africa e cooperazione Sud-Sud al centro dell’agenda, mentre in patria l’opposizione lo accusa di trascurare le crisi interne.

New Delhi (AsiaNews) - Il primo ministro indiano Narendra Modi è partito per un tour diplomatico in cinque Paesi del Sud globale con cui Delhi ha intenzione di approfondire i legami diplomatici. Dopo due giorni in Ghana, il premier indiano è arrivato a Trinidad e Tobago, proseguirà poi per l’Argentina, parteciperà al vertice BRICS a Rio de Janeiro, in Brasile (dove mancherà il presidente cinese Xi Jinping), e infine si fermerà in Namibia. Un tour indirizzato al Sud globale, di cui Delhi aspira a diventare leader, spesso entrando però in contrasto con Pechino.

Il Ghana riveste una certa importanza per i legami diplomatici che ha intrattenuto anche in passato con l’India a partire dal 1957. Successivamente le nazioni furono entrambe coinvolte nella promozione del Movimento dei Paesi non allineati, grazie all’intesa tra il presidente Kwame Nkrumah e il premier indiano Jawaharlal Nehru, insieme ad altri leader che si opponevano alle ambizioni neo-coloniali. Alcuni principi di fondo a cui l’India continua ad appellarsi promuovendo la cooperazione Sud-Sud, nonostante molti osservatori spesso critichino la distanza che poi intercorre tra retorica e realtà.

Isolando il caso del Ghana, l’India risulta essere una delle maggiori fonti di investimenti diretti esteri. Il commercio bilaterale tra i due Paesi ha raggiunto circa 3,3 miliardi di dollari nel 2023, rendendo l'India il terzo partner commerciale dopo la Cina e la Svizzera. Secondo dati risalenti al 2021, le aziende indiane avevano investito oltre 2 miliardi di dollari in più di 700 progetti. L’India ha anche fornito significativi finanziamenti agevolati, pari a quasi 450 milioni di dollari, per progetti come la diffusione dell’elettricità nelle aree rurali e il progetto ferroviario Tema–Mpakadan.

Rapporti recenti suggeriscono che gli investimenti indiani in Africa potrebbero raggiungere i 150 miliardi di dollari entro il 2030. L’India è uno dei primi cinque investitori nel continente e ha concesso linee di credito per un totale di 12,26 miliardi di dollari a diversi Paesi. Nel 2024 gli investimenti cinesi in Africa sono arrivati a quasi 30 miliardi di dollari, con un incremento del 34% rispetto all’anno precedente. Le aziende indiane in Africa sono attive in diversi settori, che vanno dalle tecnologie agricole, alla distribuzione farmaceutica, alla produzione automobilistica, fino all’estrazione mineraria.

Tuttavia non si tratta sempre di una presenza priva di rischi, al contrario: a inizio mese tre cittadini indiani sono stati rapiti in Mali durante un attacco terroristico da parte del gruppo Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), legato ad Al-Qaeda e attivo in Africa occidentale. Il rapimento degli ostaggi è una delle principali tecniche di finanziamento del gruppo. I tre indiani che sono stati rapiti stavano lavorando in un’azienda chiamata Diamond Cement Factory nella città di Kayes.

Alcuni rappresentanti del partito del Congress, principale forza di opposizione in Parlamento, hanno accusato Modi di essere un “super frequent flyer”, un cliente abituale delle compagnie aeree per aver evitato le questioni nazionali ed essersi invece imbarcato in tour di cinque Paesi in otto giorni. In un post su X, Jairam Ramesh, segretario generale del Congress per le comunicazioni, ha sostenuto che il premier sia scappato da una serie di questioni di rilevanza nazionale, tra cui le continue violenze nello Stato nord-orientale del Manipur e le rivelazioni sulle perdite dell’esercito indiano dopo gli scontri armati di inizio maggio con il Pakistan.

“INDIAN MANDALA" È LA NEWSLETTER DI ASIANEWS DEDICATA ALL'INDIA

VUOI RICEVERLA OGNI VENERDI’ SULLA TUA MAIL? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER A QUESTO LINK