di Nirmala Carvalho

Negli ultimi giorni nuove violenze sono tornate ad accendere le tensioni nello Stato nord-orientale dell'India da tre anni ormai teatro di un duro conflitto. Ora i Kuki-Zo accusano i Naga, un altro gruppo etnico che erano rimasto "neutrale" durante il confronto con i Metei. Il difficile compito di pacificazione del governo locale di Yumnam Khemchand

Imphal (AsiaNews) – Negli ultimi giorni è tornata ancora una volta a infiammarsi la situazione nello Stato del Manipur, da quasi tre anni ormai scosso dalle violenze. Si registrano 3 morti e almeno 4 feriti a Ukhrul mentre intensificarsi ora è il conflitto tra gruppi Kuki-Zo e Naga.

Un “volontario” delle formazioni di autodifesa Naga e due “volontari” Kuki-Zo sono stati uccisi in uno scontro a fuoco ieri nel distretto di Ukhrul, in Manipur. Nell’ultimo mese sono ben sette le persone di entrambe le tribù rimaste uccise, con ciascuna parte che accusa l’altra per le vittime.

L’ostilità tra Naga e Kuki ha aperto un’ulteriore linea di frattura nel conflitto del Manipur, in corso da tre anni. Fino a poco tempo fa, i Naga erano rimasti neutrali mentre Meitei e Kuki-Zo combattevano tra loro. Questa nuovo acuirsi delle ostilità tra i due gruppi rappresenta un’ulteriore sfida per il nuovo governo di Yumnam Khemchand, chiamato a fronteggiare un conflitto che ha già causato dal maggio 2023 oltre 260 morti e circa 60.000 sfollati.

La polizia di Ukhrul ha confermato l’incidente, dichiarando che il corpo della vittima Naga è stato inviato a Ukhrul e quelli dei due Kuki-Zo a Kangpokpi. Sono state registrate due denunce presso la stazione di polizia di Litan ai sensi delle sezioni 326 (danneggiamento), 103 (omicidio), 109 (tentato omicidio), 118(2) (lesioni gravi con armi pericolose), 310/3(5) (rapina) del codice penale indiano.

Il “volontario” Naga è stato identificato come Horshokmi Jamang, 29 anni, e i due “volontari” Kuki come Letlal (43) e Paominlun Haoli (19). Secondo un comunicato stampa della Naga Village Guard - un gruppo di volontari formato per proteggere i villaggi dagli attacchi – i quattro feriti appartengono al proprio gruppo.

I gruppi Naga e Kuki-Zo si accusano a vicenda per l’incidente. L’organizzazione Kuki Inpi Manipur (KIM), in un comunicato, ha dichiarato che Naga pesantemente armati “sono piombati” sul villaggio Kuki di Mulam nelle prime ore del 24 aprile e che, nel tentativo di difendere il villaggio, Letlal e Haoli hanno perso la vita.

La Naga Village Guard ha respinto l’accusa, sostenendo che i suoi volontari, mentre pattugliavano Sinakeithei e Sirarakhong, due villaggi a maggioranza Naga vicino a Mulam, sono stati attaccati da miliziani armati nonostante l’accordo di sospensione delle operazioni in vigore. Ha affermato che ci sono stati “attacchi ripetuti al villaggio di Sinakeithei” e “movimenti tattici costanti” di miliziani Kuki nelle aree circostanti i villaggi.

I gruppi Kuki guidati dalla Kuki National Organisation (KNO) e dalla United People’s Front (UPF) hanno firmato un accordo di cessate il fuoco, noto come accordo di sospensione delle operazioni (SoO), con il governo centrale e quello del Manipur nel 2008. Dall’inizio del conflitto nel 2023, questi gruppi stanno negoziando con il ministero degli Interni sulla richiesta Kuki-Zo di un territorio dell’Unione separato con un proprio parlamento.

Kuki Inpi Manipur ha dichiarato che il continuo susseguirsi di attacchi e la conseguente inattività delle autorità competenti potrebbero portare a un ulteriore deterioramento della situazione.