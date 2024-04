Le notizie di oggi: 29 ribelli maoisti uccisi in un'operazione in India. In poche ore su Dubai la pioggia di un anno e mezzo: aeroporto paralizzato. In Cina è allarme per il consumo di acqua dei data center e dell'intelligenza artificale. La Corea del Sud raddoppia il riso inviato a 11 Paesi in emergenza alimentare.

MYANMAR

L'ex leader del Myanmar e premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi è stata trasferita dal carcere agli arresti domiciliari. Lo ha annunciato un portavoce del governo militare, spiegando che si tratta di una misura legata al clima estremamente caldo di questi giorni, ed è stata adottata per tutti i prigionieri anziani. Suu Kyi, 78 anni, è detenuta dall'esercito del Myanmar da quando ha rovesciato il suo governo con un colpo di Stato nel 2021.

INDIA

Almeno 29 guerriglieri maoisti sono stati uccisi ieri in India in uno scontro a fuoco con le forze di sicurezza in una foresta del distretto di Kanker, nel Chhattisgarh. Anche tre agenti sono rimasti feriti ma non sono in pericolo di vita. Esaltando l’operazione in piena campagna elettorale il ministro degli Interni Amit Shah ha dichiarato che "sotto la guida del primo ministro Narendra Modi, siamo determinati a liberare il Paese dalla piaga del naxalismo”.

EMIRATI ARABI UNITI

Forti temporali si sono abbattuti sugli Emirati Arabi Uniti, scaricando in poche ore l’equivalente di più di un anno e mezzo di pioggia sulla città-stato desertica di Dubai e allagando le principali autostrade e l'aeroporto internazionale. Alla fine di martedì, più di 142 mm avevano bagnato Dubai. In un anno medio si registrano 94,7 mm di pioggia all'aeroporto internazionale di Dubai, il più trafficato al mondo per i viaggi internazionali. Emirates ha dichiarato la sospensione del check-in per i passeggeri dal Dubai International dalle 8.00 alle 24.00 di oggi a causa delle difficoltà operative dovute alla pioggia incessante.

CINA

Secondo un nuovo rapporto del China Water Risk – una ong che ha sede a Hong Kong - i centri dati cinesi, assetati di acqua, e la rapida crescita dell'intelligenza artificiale (AI) potrebbero aumentare drasticamente la domanda di risorse idriche del Paese. L'organizzazione ha stimato che il consumo annuale di acqua dei centri dati in Cina si aggira intorno a 1,3 miliardi di metri cubi, sufficienti per l'uso residenziale di 26 milioni di persone. Entro il 2030, la cifra potrebbe superare i 3 miliardi di metri cubi, equivalenti alla domanda di una popolazione superiore a quella della Corea del Sud.

COREA DEL SUD

La Corea del Sud ha spedito il primo lotto di riso di quest'anno ai Paesi che soffrono di carenza alimentare, con l'obiettivo di fornire a 11 nazioni 100.000 tonnellate di riso, raddoppiando un impegno già adottato dal 2018. La cerimonia di spedizione si è svolta a Gunsan, con 15.000 tonnellate di riso destinate al Bangladesh per i rifugiati Rohingya. Seoul prevede di completare la spedizione dei volumi rimanenti entro la fine di giugno; il riso raggiungerà otto Paesi africani, oltre ad Afghanistan e Yemen.

KAZAKISTAN

Secondo le statistiche ufficiali, nei primi due mesi del 2024 il Kazakistan ha superato ogni record nella produzione di computer e notebook, con una crescita di quasi il 5%. Nel Paese però non esiste alcuna ditta produttrice di computer, ma si compongono le varie parti importate dall’estero, da vendere all’interno e in Russia.

ORTODOSSI

L’ex-protodiacono della Chiesa ortodossa russa Andrej Kuraev, noto teologo e pubblicista, ridotto allo stato laicale dal patriarca Kirill già nel 2020 per le sue posizioni critiche nei suoi confronti, è stato reintegrato nel ministero dal patriarca di Costantinopoli, che ha giudicato “infondate dal punto di vista canonico” le punizioni decise da Mosca.