Le notizie di oggi: Russia e Cina fredde all'Onu su piano Biden per il cessate il fuoco a Gaza. Rimosse 11 tonnellate di rifiuti dall'Everest nell'ultima operazione di pulizia dell'esercito. Inizia oggi l'esame gaokao in Cina che vede impegnati oltre 13 milioni di studenti. Critiche alla riforma fiscale in Russia.

MYANMAR

Il Segretario generale delle Nazioni unite Antonio Guterres “condanna fermamente i recenti attacchi da parte dell'esercito del Myanmar che, secondo quanto riferito, hanno ucciso decine di civili, anche nello Stato Rakhine”, ha comunicato in una nota il portavoce, Stephane Dujarric. Secondo fonti locali negli ultimi giorni si sono intensificati i combattimenti lungo il confine con il Bangladesh: l’Arakan Army, che controlla il nord della municipalità di Maungdaw sta cercando di conquistare anche i territori meridionali.

GAZA – ISRAELE

La Russia e la Cina, che hanno potere di veto nel Consiglio di sicurezza dell’Onu, hanno espresso una serie di dubbi riguardo l’accordo di pace delineato dal presidente americano Joe Biden per un cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Anche l'unico membro arabo del Consiglio, l'Algeria, ha segnalato di non essere pronto a sostenere il testo. Hamas sta ancora studiando la proposta, ha fatto sapere il ministero degli Esteri del Qatar.

NEPAL

L'esercito del Nepal ha detto di aver rimosso 11 tonnellate di rifiuti, quattro cadaveri e uno scheletro dall’Everest e altre due himalayane, il Nuptse e il Lhotse. Si stima che solo sull’Everest ci siano più di 50 tonnellate di rifiuti e oltre 200 corpi a causa della presenza massiccia di scalatori negli ultimi anni. L’esercito conduce una campagna di pulizia annuale.

CINA

Secondo le autorità cinesi, sono 13,42 milioni i candidati che oggi sosterranno il gaokao, l’esame che determina l’ammissione all’università. Si tratta di una cifra record grazie a diversi anni di crescita economica che hanno permesso alle famiglie cinesi di aumentare gli standard di vita, ma il mercato del lavoro oggi presenta meno possibilità per i neolaureati. Le materie d’esame del test sono cinese, inglese, matematica, scienze e discipline umanistiche.

BANGLADESH

La prima ministra Sheikh Hasina ha ridotto le stime di crescita del PIL dicendo che ora si aspetta che l’economia cresca del 6,7%, in calo rispetto al precedente obiettivo del 7,5%. Ma gli osservatori mettono in dubbio il ribasso delle previsioni, citando l’elevata inflazione e la stagnazione della crescita degli investimenti nel settore privato. La premier Hasina ha inoltre reso noto un budget di 7,97 trilioni di taka (67,5 miliardi di dollari) per il prossimo anno fiscale, che inizierà a luglio.

RUSSIA

Il governatore della regione di Čeljabinsk sugli Urali, Aleksej Teksler, è uno dei pochi a esprimere pubblicamente delle critiche alla riforma fiscale in Russia, che a suo parere “riporta l’economia ai tempi della seconda guerra mondiale”, difendendo le industrie metallurgiche locali che “hanno bisogno di stimoli per investire, non di essere soffocate dalle tasse”.

TAGIKISTAN

L’organizzazione di microcredito Finka Tagikistan ha ottenuto un premio per il proprio contributo all’allargamento delle possibilità economiche per le donne, occupando il secondo posto nella classifica “Per i progetti di successo nel sostegno all’imprenditoria femminile” in un concorso internazionale, avendo aperto in Tagikistan 26 filiali della compagnia in 2 anni.