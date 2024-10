Le notizie di oggi: Pyongyang vuole interrompere in maniera "permanente" le strade verso la Corea del Sud. Trump investirà in una catena di resort nel nord del Vietnam. Putin in Turkmenistan incontrerà per la prima volta il nuovo premieriraniano Pezeshkyan. Uno sherpa nepalese di 18 anni diventa il più giovane ad aver scalato tutti e 14 gli Ottomila.

MYANMAR

Nei tre anni e mezzo trascorsi dal golpe dei military 103 prigionieri politici sono morti in carcere. A denunciarlo è l’Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) - un gruppo birmano per i diritti umani che svolge le sue attività in esilio - secondo cui ad almeno 63 persone sono state negate le cure mediche. Il caso più recente è quello di Zaw Myint Maung, già capo dell'amministrazione della regione di Mandalay e vicepresidente della NLD, morto il 7 ottobre. Gli era stata diagnosticata una leucemia prima di essere condannato a 29 anni di carcere. La notizia arriva proprio mentre la crisi in Myamar torna di nuovo al centro dell'attenzione del vertice dell'Asean in corso in Laos.

COREA DEL NORD-COREA DEL SUD

A partire da oggi la Corea del Nord “chiuderà e bloccherà permanentemente il confine meridionale” e fortificherà le aree sul suo lato interrompendo gli accessi stradali e ferroviari alla Corea del Sud (di fatto già bloccati), nel tentativo di “separare completamente” i due Paesi. L'Esercito Popolare Coreano (KPA) ha descritto la mossa come “una misura di autodifesa per inibire la guerra”, affermando che si tratta di una risposta alle esercitazioni belliche in Corea del Sud.

VIETNAM

L’Immobiliare vietnamita Kinhbac City ha annunciato una collaborazione con la Trump Organization per lo sviluppo di un progetto per campi da golf e resort nel nord del Vietnam. Un memorandum d'intesa tra le due società è stato firmato a fine settembre durante la visita del presidente vietnamita To Lam negli Stati Uniti. Il progetto nella provincia di Hung Yen consisterà in due campi da golf a 54 buche, insieme a una rete di hotel e a un moderno complesso residenziale,

NEPAL

Un 18enne nepalese ha scritto la storia dell'alpinismo, diventando il più giovane scalatore al mondo a entrare nell'ambito club degli ottomila. Nima Rinji Sherpa, originario del Makalu, è salito questa mattina in cima al monte Shishapangma, in Tibet, diventando la persona più giovane ad aver raggiunto la vetta di tutte le 14 montagne più alte sopra gli 8.000 metri.

EMIRATI ARABI UNITI

Il governo degli Emirati Arabi Uniti ha approvato il bilancio per l'anno fiscale 2025 con un volume di spesa record stimato in 71,5 miliardi di Dirham (19,5 miliardi di dollari), il più alto nella storia del Paese. Gli Emirati, che rappresentano la seconda economia del mondo arabo, hanno mantenuto un forte slancio dopo il rallentamento causato dalla pandemia: il prodotto interno lordo del Paese, cresciuto del 3,4% nel primo trimestre di quest'anno, dovrebbe espandersi del 4% nel 2024 grazie alla spinta del settore non petrolifero.

RUSSIA-IRAN

L’11 ottobre il presidente russo Vladimir Putin compirà una visita in Turkmenistan, per prendere parte al forum internazionale di Ašgabat, dove incontrerà per la prima volta il nuovo presidente dell’Iran, Masud Pezeshkyan, che a sua volta ha intenzione di partecipare al summit Brics di Kazan a fine mese, e discuteranno del nuovo accordo di partenariato.

KAZAKISTAN

Nelle steppe del Kazakistan si è sviluppato un incendio gigantesco in due regioni, quella di Karaganda e di Pavlodar su una superfice di 45 mila ettari, con un vento fortissimo che si riversa sulle regioni montane in assenza di sentieri per bloccarne l’estensione, e sono a rischio diversi Paesi, nonostante gli sforzi della Protezione Civile e di 400 volontari con 64 mezzi.