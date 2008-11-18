MYANMAR

Un terremoto di magnitudo 5.3 ha colpito la costa meridionale del Myanmar questa mattina, con scosse avvertite a Bangkok e in diverse altre zone della Thailandia. Il terremoto è stato registrato a una profondità di 10 km e l'epicentro si trovava a circa 247 km a sud-ovest del distretto thailandese di Mae Sot, nella provincia di Tak.

FILIPPINE

L’impeachment contro la vice presidente Sara Duterte entra oggi nella sua fase processuale, ma anche questa volta non ci si aspetta una condanna, per la quale è necessaria una maggioranza di due terzi al Senato. Il dramma politico però sta scuotendo la leadership del presidente Ferdinand Marcos Jr., mentre crescono i timori di stagflazione a causa della crisi in Medio Oriente.

INDONESIA

La rupia indonesiana oggi ha toccato un nuovo minimo storico a causa dell’aumento dei prezzi del petrolio. Già prima dello scoppio della guerra contro l’Iran, la valuta e i titoli azionari indonesiani erano sotto pressione a causa delle preoccupazioni degli investitori riguardo ai piani di spesa del governo guidato dal presidente Prabowo Subianto, il quale nei giorni scorsi ha sostenuto che gli abitanti dei villaggi non risentiranno dello shock economico perché non effettuano transazioni in dollari statunitensi.

HONG KONG

Sta per concludersi a Hong Kong il processo a carico di due organizzatori delle veglie di commemorazione per la strage di piazza Tienanmen. Dopo le arringhe finali di questa mattina, l’udienza proseguirà nel pomeriggio. Chow Hang-tung e Lee Cheuk-yan, accusati di voler sovvertire il governo del Partito comunista cinese, si sono dichiarati non colpevoli e in caso di condanna, rischiano fino a 10 anni di carcere.

COREA DEL SUD

Oggi tribunale distrettuale di Suwon ha in parte accolto la richiesta di ingiunzione presentata da Samsung per bloccare lo sciopero dei dipendenti. A soli tre giorni dall'inizio dello sciopero di 18 giorni indetto dal sindacato, che dovrebbe coinvolgere circa 50mila lavoratori, la corte ha stabilito che parte del personale deve essere mantenuto ai livelli abituali. I lavoratori chiedono all’azienda bonus sulle prestazioni dopo gli utili record registrati dall'azienda per la produzione dei semiconduttori per l’intelligenza artificiale.

RUSSIA

La dissidente umanitaria e dissidente Nina Litvinova, nipote del dirigente sovietico Maksim Litvinov, si è suicidata a Mosca all’età di 80 anni, lasciando un biglietto sulla sua “impotenza” di fronte alla guerra in Ucraina e all’impossibilità di aiutare i prigionieri politici in Russia, e anche i media ufficiali in Russia hanno pubblicato la notizia, senza diffondere il contenuto del biglietto che è stato pubblicato dalla giornalista Maria Slonim, cugina della defunta, che oggi vive in Gran Bretagna, affermando che “è stato Putin a ucciderla”.

KAZAKISTAN

Il Kazakistan lancerà un progetto per la gestione delle precipitazioni, come ha annunciato l’Akorda in seguito a un incontro tra Kasym-Žomart Tokaev e Abdullah Al-Mandous, presidente dell'Organizzazione meteorologica mondiale dell’Onu, dove si è discusso di un progetto con l’aiuto degli Emirati Arabi Uniti per stimolare artificialmente le piogge nella regione del Turkestan, al fine di innalzare il livello dei bacini idrici e sostenere l'agricoltura.