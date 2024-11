Le notizie di oggi: lettera di papa Francesco sull'Ucraina per i mille giorni dall'inizio dell'invasione russa. Decine di parlamentari di tutto il mondo chiedono il rilascio immediato di Jimmi Lai, di cui oggi riprende il processo a Hong Kong. Il programma thailandese di "stimolo" dell'economia ha portato una crescita del 2,8% nel 2024. Inditex, proprietaria di Zara, ha aumentato i voli dall'India alla Spagna per evitare ritardi nelle spedizioni.

ISRAELE - GAZA

Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che saranno dati 5 milioni di dollari come ricompensa per ogni prigioniero liberato da Gaza e che a coloro che aiuteranno a liberare gli israeliani detenuti da Hamas sarà data una via d'uscita dal territorio palestinese devastato dalla guerra. Intanto, Israele prende di mira l'ospedale Kamal Adwan, nel nord della Striscia, che sta vivendo una “catastrofe estrema”, con le forze israeliane che sparano sull'edificio mentre bambini e anziani malnutriti cercano di essere curati.

VATICANO - UCRAINA

Papa Francesco ha mandato una lettera all’arcivescovo Visvaldas Kulbokas, nunzio apostolico in Ucraina, per la triste ricorrenza dei mille giorni dall’inizio dell’aggressione militare russa. Una "immane tragedia", afferma Jorge Mario Bergoglio, sulla quale l'ultima parola sarà di Dio. Comprende i ringraziamenti per essere “rimasto accanto” alla popolazione in un lungo periodo di sofferenza. Il Pontefice prega Dio perché “converta i cuori e li renda capaci di avviare percorsi di dialogo, riconciliazione e concordia” e auspica che la parola “pace” risuoni nelle famiglie, case e piazze.

HONG KONG

Decine di parlamentari di tutto il mondo hanno chiesto ieri il rilascio immediato e incondizionato dell'attivista pro-democrazia Jimmy Lai, prima che debba testimoniare nel processo per collusione a Hong Kong. Deputati ed esperti di affari esteri di almeno 22 Paesi e del Parlamento europeo hanno firmato una lettera aperta, esprimendo preoccupazione per l'incarcerazione del 76enne magnate dei media. Jimmy Lai, una delle più note figure pro-democrazia di Hong Kong, di cui oggi riprende il processo ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale che potrebbe vederlo condannato all'ergastolo.

THAILANDIA

La Thailandia sta conducendo un programma di "stimolo" dell'economia per rilanciare i consumi. “Le varie misure di stimolo possono spingere la crescita oltre il 3% l'anno prossimo”, ha dichiarato Julapun Amornvivat, aggiungendo che la crescita annuale nel 2024 non supererà il 2,8%. Il programma da 14 miliardi di dollari del governo, che prevede la distribuzione di 10.000 baht (289 dollari) a testa a circa 45 milioni di persone, è stato lanciato a fine settembre. Seguiranno la seconda e terza fase nel 2025.

INDIA - SPAGNA

La multinazionale Inditex, proprietaria di Zara, ha aumentato sensibilmente l'uso del trasporto aereo per portare gli abiti dalle fabbriche in India al suo centro logistico in Spagna, per evitare ritardi nelle spedizioni. Il cambiamento solleva interrogativi su come il più grande rivenditore di fast-fashion quotato in borsa stia procedendo verso il suo obiettivo di dimezzare le emissioni “Scope 3”, o indirette, dato che il trasporto aereo produce emissioni di carbonio significativamente più elevate rispetto al trasporto marittimo.

MYANMAR

Il Myanmar ha registrato per la prima volta il maggior numero di vittime al mondo a causa delle mine antiuomo, con 1.003 vittime nel 2023, ha dichiarato la International Campaign to Ban Landmines, o ICBL, nel suo rapporto annuale diffuso a Bangkok. Entrambe le parti stanno usando le mine antiuomo nelle loro battaglie, secondo l'ICBL, anche se le forze anti-junta sono più propense a dispiegare trappole esplosive di rozza fattura, con gli abitanti dei villaggi come vittime più probabili.

RUSSIA

Nei primi nove mesi del 2024 la popolazione russa è calata di 400mila persone, confrontando i dati delle nascite con quelle delle morti, il 25% in più dell’anno precedente, nonostante tutti gli appelli delle autorità alla crescita demografica, come nel piano del ministero del lavoro che prevede di aumentare la natalità per raggiungere i livelli della Francia entro il 2036.