Le altre notizie del giorno: parte la campagna per le presidenziali in Corea del Sud. Il Myanmar non invierà rappresentanti al summit Asean. Si allarga all’Uttar Pradesh la contesa sull’hijab nelle scuole indiane. Prima visita di un premier israeliano nel Bahrein. Timori conflitto con Russia: oligarchi ucraini fuggono dal Paese.

CINA

Secondo Radio Free Asia, le autorità della prefettura autonoma di Kardze (Sichuan) hanno rinchiuso in campi di lavoro un gruppo di nomadi tibetani: l’accusa nei loro confronti è di avere scaricato sui loro smartphone contenuti politici – foto, video e altre informazioni – ritenuti “sensibili”.

COREA DEL SUD

Parte oggi in via ufficiale la campagna elettorale per le presidenziali del 9 marzo. I due principali candidati, Lee Jae-myung (Partito democratico, ora al potere) e Yoon Suk-yeol dell’opposizione conservatrice sono appaiati nei sondaggi. L’ago della bilancia potrebbe essere il concorrente centrista Ahn Cheol-soo.

MYANMAR

La giunta militare birmana non invierà alcun rappresentante al prossimo summit dell’Associazione dei Paesi del sud-est asiatico (Asean). I generali golpisti ritengono un “affronto” l’esclusione dal precedente incontro del blocco, che continua a chiedere la partecipazione di un inviato “non politico” per favorire il dialogo tra i militari e l’opposizione al golpe.

INDIA

La contesa sull’hijab nelle scuole, che ha portato a scontri tra musulmani e indù, si sposta dal Karnataka all’Uttar Pradesh. Nello Stato più popoloso della nazione, alle prese con le elezioni locali, gruppi di studenti indù hanno chiesto il divieto di indossare il copricapo della tradizione islamica negli istituti scolastici.

ISRAELE-BAHREIN

Il primo ministro israeliano Naftali Bennett ha iniziato ieri una due giorni di incontri nel piccolo principato del Golfo: la visita di più alto livello da parte israeliana da quando i due Paesi hanno stabilito normali relazioni diplomatiche nel 2020, parte degli “Accordi di Abramo” sponsorizzati dall’amministrazione Trump.

RUSSIA-VATICANO

Si è concluso a Parigi l’incontro tra la delegazione vaticana, guidata dal card. Kurt Koch, e quella del patriarcato di Mosca presieduta dal metropolita Ilarion (Alfeev) per commemorare il 6° anniversario dell’incontro tra papa Francesco e il patriarca Kirill a Cuba. Alla chiesa di Saint Germain- l’Auxerrois i convenuti si sono prostrati alla Sacra Corona di spine, che dopo l’incendio di Notre-Dame viene conservata dal Museo del Louvre.

UCRAINA

Per il rischio conflitto con la Russia, gli oligarchi ucraini stanno lasciando il Paese su voli privati. Come riferisce Ukrainskaja Pravda, il 13 febbraio sono partiti da Kiev oltre 20 charter e aerei personali come quello di Rinat Akhmetov e Boris Kolesnikov; il milionario Igor Abramovich, deputato del partito filo-russo Opz, ha ordinato un volo per 50 persone.