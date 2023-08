Le notizie del giorno: promosso un generale birmano responsabile di un massacro di civili. L'India vieta l'utilizzo di componenti cinesi per i droni. Sui muri della Brick Lane di Londra sono apparsi i caratteri della propaganda di Pechino. Nuova zona di libero scambio tra Iran e Afghanistan. Il Turkmenistan è isolato digitalmente. Nel 2023 in Russia più cause per alto tradimento che negli ultimi 20 anni.

FILIPPINE - CINA

Manila ha convocato l’ambasciatore cinese dopo che la Guardia costiera cinese ha sparato con cannoni ad acqua contro una nave della Guardia costiera filippina che stava scortando un convoglio per i rifornimenti a una basa militare nel Mar cinese meridionale. In risposta Pechino ha ribadito la richiesta di rimuovere la BRP Sierra Madre, una nave da guerra arrugginita risalente alla seconda guerra mondiale che Manila utilizza come avamposto militare nelle acque contese.

MYANMAR

Un generale responsabile di un massacro di 29 civili avvenuto l’anno scorso nella municipalità di Ye-U, nella regione di Sagaing, è stato promosso a capo del comando meridionale dell'esercito birmano nella regione di Bago. Le sue truppe prendono il nome di colonna Ogre e sono considerate tra le più spietate nel conflitto civile in Myanmar: i soldati hanno massacrato civili e membri della resistenza, hanno dato fuoco a centinaia di case e violentato le donne.

CINA - UK

Su un muro della famosa Brick Lane di Londra - strada nota per i graffiti e la street art - sono apparsi alcuni caratteri cinesi che esaltano l’ideologia del Partito comunista: le scritte, di colore rosso, richiamano i 12 valori fondamentali del socialismo, slogan politici comuni sotto il governo del presidente Xi Jinping, accendendo un dibattito online sul confine tra arte, libertà di espressione e propaganda politica. Alcuni artisti hanno prontamente aggiunto al murale frasi che criticano il governo cinese. Yi Que, uno degli autori, ha detto che le scritte "non avevano molto significato politico".

INDIA

Delhi ha vietato ai propri produttori nazionali di droni di utilizzare componenti cinesi a causa di preoccupazioni sulla sicurezza e la raccolta di informazioni da parte di Pechino. L’India ha imposto restrizioni graduali all’importazione di droni di sorveglianza a partire dal 2020 e sta perseguendo un programma di modernizzazione militare, per la quale sono stati stanziati quasi 20 miliardi di dollari per il biennio 2023-24.

IRAN – AFGHANISTAN

Il parlamento iraniano ha concesso l'approvazione per la creazione di una zona industriale e commerciale di libero scambio nella regione di Dogharoon, situata al confine tra Afghanistan e Iran, che dovrebbe aumentare il volume degli scambi commerciali tra le due nazioni. Lo scorso anno hanno transitato per questa frontiera oltre 2 milioni di tonnellate di merci, di cui 460mila tonnellate solo di export iraniano. Questo è anche il canale principale attraverso cui passa il petrolio iraniano.

RUSSIA

Nel 2023 in Russia sono state intentate cause penali per alto tradimento più che nei 20 anni precedenti, come informa l’agenzia Kholod, per cui risultano 82 casi solo dalle fonti accessibili, senza contare quelli secretati dall’Fsb, raggiungendo le statistiche degli anni di Stalin e superando di molto i 40 anni sovietici successivi alla morte del dittatore georgiano.

TURKMENISTAN

Il Turkmenistan sarà il primo paese al mondo senza alcuna rete social, dopo la chiusura dell’ultima applicazione per lo scambio di messaggi IMO, a causa dell’estrema lentezza della rete internet, che negli ultimi tempi è ulteriormente rallentata. Tutti i messenger e le piattaforme diffuse negli altri Paesi sono stati bloccati da tempo, isolando completamente gli utenti in campo digitale.